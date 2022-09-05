Uyum haftası başladı, uzman uyardı! Sakın yüzde 10'u geçirmeyin

Anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri, uyum haftası kapsamında eğitime başladı. Dr. Özlem Köroğlu, çocuklarda yanlış çanta seçimi ve kullanımının omurga sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, "Sırt çantası kreş, anaokulu ve ilkokulda çocuğun ağırlığının yüzde 10'unu, daha ileri yaş gruplarında ise yüzde 15'ini geçmemeli." dedi.

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Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul çağındaki çocukların omurga sağlığının korunması için duruş bozukluklarının nasıl önleneceği ve doğru çanta seçimine ilişkin bilgileri paylaştı.

Okul çantalarının çocuğun boyu, kilosu ve yaşına uygun olarak seçilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Köroğlu, çanta materyalinin de sağlıklı ve ağır olmaması gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Köroğlu, "Yanlış çanta seçimi ve kullanımı çocuklarımızın kas-iskelet ve omurga sağlığını çok olumsuz etkileyebilir, birtakım duruş bozukluklarına yol açabilir. Bu nedenle içine doldurulan malzemeler de göz önüne alındığında, bir sırt çantasının çocuğun ağırlığının yüzde 10'uyla, yüzde 15'ini geçmemesi gerekir. Özellikle kreş, anaokulu ve ilkokulda yüzde 10, daha ileri yaş gruplarında ise yüzde 15'ini geçmeyecek şekilde bir ağırlık planlaması önemli." diye konuştu.

"Malzemeler çantaya eşit olarak dağıtılmalı"

Bu konuda hem ebeveynlere hem de öğretmenlere görev düştüğünü belirten Köroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okul çantalarına gerekli, gereksiz birçok malzeme doldurulmamalı. Mümkünse götürülecek malzemelerin bir kısmı okulda bırakılacak şekilde planlama yapılabilir. Malzemeler çantaya eşit olarak dağıtılmalı. Ağır olduğu düşünülenler, bele yakın olacak şekilde yerleştirilirse daha iyi bir ağırlık aktarımı sağlanabilir. Yani arada çocuklarımızın çantasını kontrol etmeliyiz."

"Askılar eşit boyda olmalı, çanta sırta tam yapışmalı"

Doç. Dr. Köroğlu, "postacı çantası" olarak da bilinen tek omuzda taşınan çantaların yerine sırt çantalarının tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çocuklarımız genellikle sırt çantalarını da tek omuzda taşıyabiliyor. Fakat tek taraflı yüklenme yapıldığında omurgada bir tarafa doğru eğilme yaşanabiliyor. Bu nedenle çanta iki omuza takılmalı, askıları da geniş, sağlam olmalı." uyarısında bulundu.

Sırt bölümünde ve omuz kısmında destekleri bulunan çantaların tercih edilmesinin yararlı olacağını da aktaran Köroğlu, şunları kaydetti:

"Ağır çantalar aynı zamanda vücut ağırlığının arkaya doğru gitmesine ve vücudun kendini dengeleyebilmesi için omuzların öne doğru düşmesine neden oluyor. Bu hem düşme riskini arttırıyor hem de omurgada birtakım şekil bozukluklarına neden olabiliyor. Yanlış çanta taşıma, kamburluk, skolyoz gibi rahatsızlıklara, bel, boyun, sırt ağrılarına yol açabiliyor.

Sırt çantasının askıları eşit boyda olmalı, çanta sırta tam yapışacak şekilde ayarlanmalı. Sırtla çanta arasında boşluk kalmamalı, arkaya doğru kaymamalı veya kalçaya kadar inmemeli. Çanta taşıma süresi de mümkün olduğunca az tutulmalı, çocuklar uzun süre ayakta kalmak zorundaysa çantasını çıkarıp bir yere koymalı."

"Masa, bilgisayar başındaki duruş pozisyonlarına dikkat edilmeli"

Duruş bozukluklarının engellenmesine yönelik bilgileri de paylaşan Köroğlu, çocuklarının masa başında çalışırken, otururken duruş pozisyonlarına dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Köroğlu, "Tablet, bilgisayar başında çok fazla yanlış postürde çalışmak, uzun süre hareketsiz kalmak kas iskelet sistemi problemlerine, kronik kas iskelet sistemi ağrılarına, omurga eğriliklerine yol açmakta. Özellikle büyümenin çok hızlı olduğu ilköğretim yaşı çocuklarında, doğru duruşla çalışma, oturma, hareket etme, olabildiğince egzersize teşvik etme konusunda anne babaların dikkatli olması çok önemli." diye konuştu.