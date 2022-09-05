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Bursa'da düğünde polise darp iddiası! Gözaltına alındılar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bursa'da düğünde polise darp iddiası! Gözaltına alındılar

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde düğünde bir polis memurunu darbettikleri öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, saat 00.00'ı geçmesine rağmen devam eden düğün nedeniyle mahalle sakinleri polise ihbarda bulundu. Meriç Sokak'a gelerek düğünün sonlandırılması yönünde ikazda bulunan polis ekibi ile düğün sahipleri arasında tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma sırasında bir polis memuru darbedildi.

Olay yerine çok sayıda takviye ekip yönlendirildi.

Çevik Kuvvet ekiplerinin de sevk edildiği sokakta polisi darbettikleri ileri sürülen 6 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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