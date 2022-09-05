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Kocaeli'de akılalmaz olay: Kendini ve evini yakmak istedi, içeriden güçlükle çıkarıldı!

Kocaeli'de akılalmaz olay: Kendini ve evini yakmak istedi, içeriden güçlükle çıkarıldı!

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde evinde küçük çaplı yangın çıkaran şahıs, ikametinden güçlükle dışarı çıkarıldı.

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Olay, İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Yazıcıoğlu Sokak üzerindeki ikamette meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan bir kişi bilinmeyen bir sebeple kendini ve evini yakmak istedi. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ufak çaplı yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

İkametteki şahıs ise uzun süre dışarı çıkmadı. Polis ekipleri, vatandaşı güçlükle ikametten çıkarıp ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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