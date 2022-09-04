BIST 3.223
DOLAR 18,20
EURO 18,12
ALTIN 1.002,68
HABER /  DÜNYA

İspanya'dan kalkan özel jet Letonya'da düştü

İspanya'dan kalkan özel jet Letonya'da düştü

İspanya’dan kalkış yapan Cessna Citation 551 tipi bir özel jetin Letonya açıklarında düştüğü bildirildi.

Abone ol

İspanya’nın Jerez de la Frontera bölgesinden Almanya’nın Köln kentine gitmek üzere havalanan Cessna Citation 551 tipi özel jetin Letonya açıklarında düştüğü bildirildi. Fransa’nın başkenti Paris ve Köln üzerinde daireler çizmesinin ardında İsveç’in Gotland Adası’nın yakınından geçerek Baltık Deniz’ine yönelen uçağın pilotundan hava trafik kontrolünün yanıt alamaması üzerine uçağı durdurmak üzere NATO’ya bağlı savaş uçaklarının havalandığı ifade edildi. Uçağın Letonya açıklarında hızla irtifa kaybetmeye başladığı ve radardan kaybolduğu aktarılırken, NATO savaş uçaklarının uçağın kokpitinde kimseyi göremediği belirtildi. Uçakta 4 kişinin bulunduğu düşünülüyor.

İsveç Kurtarma Servisi Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Uçağın Letonya'daki Ventspils kasabasının kuzey batısında (okyanusta) düştüğünü öğrendik" ifadelerini kullandı.

Letonya Donanması Sözcüsü Liva Veita, Letonya'ya ait gemilerin uçağın düştüğü noktaya doğru gittiğini açıkladı.

Litvanya Hava Kuvvetleri Sözcüsü yaptığı açıklamada, kalkış yapan savaş uçaklarının Estonya'daki Amari Havaalanındaki NATO Baltık Hava Polisi misyonuna ait olduğunu belirterek, Letonya'nın talebi üzerine arama ve kurtarma için kaza yerine Litvanya Hava Kuvvetleri’ne bağlı 1 helikopterin gönderildiğini aktardı. Sözcü, kaç savaş uçağının havalandığını belirtmedi. NATO'ya göre, söz konusu hava üssünde şu anda Alman Hava Kuvvetleri'ne ait dört Eurofighter jeti bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2023'ün düzenleneceği şehri açıkladı
Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2023'ün düzenleneceği şehri açıkladı
Muğla beşik gibi sallandı: 3 saat içinde 6 ayrı deprem meydana geldi!
Muğla beşik gibi sallandı: 3 saat içinde 6 ayrı deprem meydana geldi!
Trabzon'da korkunç kaza: Fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı!
Trabzon'da korkunç kaza: Fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı!
Yerli ve milli CANiK M2F ilk kez görücüye çıktı: Dakikada 950 mermi...
Yerli ve milli CANiK M2F ilk kez görücüye çıktı: Dakikada 950 mermi...
Baştan aşağı estetik olan İrem Derici'den şok açıklama! Sarkık diyerek itiraf etti
Baştan aşağı estetik olan İrem Derici'den şok açıklama! Sarkık diyerek itiraf etti
Erbakan: Bu 6 benzemez bugüne kadar 36 kez bir araya gelmiş, peki ortaya ne çıkmış?
Erbakan: Bu 6 benzemez bugüne kadar 36 kez bir araya gelmiş, peki ortaya ne çıkmış?
Rusya son durumu açıkladı: Ukrayna'da bilanço giderek ağırlaşıyor!
Rusya son durumu açıkladı: Ukrayna'da bilanço giderek ağırlaşıyor!
Çağlar Söyüncü'den Galatasaray'a kötü haber!
Çağlar Söyüncü'den Galatasaray'a kötü haber!
Masterchef'in eski yarışmacısı Tunahan'dan acı haber! "İyi ki vardın diğer yarım"
Masterchef'in eski yarışmacısı Tunahan'dan acı haber! "İyi ki vardın diğer yarım"
Haftalardır süren yarış yarın son buluyor: İngiltere'nin yeni başbakanı belli oluyor!
Haftalardır süren yarış yarın son buluyor: İngiltere'nin yeni başbakanı belli oluyor!