BIST 3.223
DOLAR 18,20
EURO 18,12
ALTIN 1.002,68
HABER /  MAGAZİN

Baştan aşağı estetik olan İrem Derici'den şok açıklama! Sarkık diyerek itiraf etti

Baştan aşağı estetik olan İrem Derici'den şok açıklama! Sarkık diyerek itiraf etti

Yaptığı açıklamalar ve açık sözlülüğü ile bilinen şarkıcı İrem Derici, gündemi sarsan sözler sarf etmeye devam ediyor. Katıldığı bir programda 'vücudunda en sevmediğin yer neresi?' sorusuna İrem Derici'nin verdiği yanıt sosyal medyayı salladı.

Abone ol

Güzel şarkıcı İrem Derici, yaptığı samimi açıklamalarla sık sık gündeme yerleşiyor. Hemen hemen katıldığı her programda açıklamaları ile tüm dikkatleri üzerine çeken İrem Derici, birçok kişi tarafından tepkiyle karşılansa da bir hayli destekçisini de arkasına alıyor. 

Her cevabı kahkaha krizine soktu

Youtube'da yayınlanan ve severek izlenen İbrahim Selim ile Bu Gece programının sezon finali dün akşam yayınlanmıştı. Yayınlanan programın konuğu ise gündemden düşmeyen güzel şarkıcı İrem Derici oldu. Program boyunca sorulan her soruya büyük bir samimiyetle cevap veren İrem Derici'nin verdiği tüm cevaplar seyircileri ve izleyenlere kahkaha krizine soktu.

"Berbat bir kalçam var"

Program içerisindeki bir bölümde İbrahim Selim'in "vücudunda en sevmediğin yer neresi?" şeklinde yöneltilen soruya İrem Derici şöyle cevap verdi:

Popomu hiç sevmiyorum. Çok kötü. Ben bir dönem 40 kiloya düştüm. Sonrasında 80 kilolara çıktım. Sürekli inip çıkan bir vücut var. Çok formsuz ve berbat sarkık. Daha da detaya girmeyeyim. Çok kötü bir kalçam var.

İrem Derici kimdir, kaç yaşında?

21 Mart 1987 doğumlu olan İrem Derici, İstanbul'da dünyaya geldi. İrem Derici, ünlü reklamcı Hulusi Derici ve Jale Ediz'in kızları olarak biliniyor.

4 yaşında org çalmaya başlayan İrem Derici, çocuk yaşından itibaren müziğe ilgi duyuyordu. Güzel şarkıcı lise ile birlikte Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümünden mezun oldu.

İrem Derici özel hayatı

İrem Derici, 13 Eylül 2014'te radyocu Rıza Esendemir ile yaptığı evliliği 22 Mart 2016'da tek celselik bir boşanma davasıyla sonlandırdı. İrem Derici'nin ismi zaman zaman farklı isimeler ile anılsa da başarılı şarkıcının şu anda bir birlikteliği olduğu bilinmiyor.

İrem Derici'nin albümleri:

  • Dantel (2016)

  • Sabıka Kaydı (2018)

  • Mest Of (2019)

Filmografi:

  • Sinema

  • Bekâr Bekir (2017) 

Televizyon:

  • O Ses Türkiye (2011)

  • İşte Benim Stilim (2016)

  • İrem Derici ile Eğlenmene Bak 

  • Jet Sosyete (2018) 

  • Kalk Gidelim (2019) 

  • Menajerimi Ara (2020/2021) 

ÖNCEKİ HABERLER
Erbakan: Bu 6 benzemez bugüne kadar 36 kez bir araya gelmiş, peki ortaya ne çıkmış?
Erbakan: Bu 6 benzemez bugüne kadar 36 kez bir araya gelmiş, peki ortaya ne çıkmış?
Rusya son durumu açıkladı: Ukrayna'da bilanço giderek ağırlaşıyor!
Rusya son durumu açıkladı: Ukrayna'da bilanço giderek ağırlaşıyor!
Masterchef'in eski yarışmacısı Tunahan'dan acı haber! "İyi ki vardın diğer yarım"
Masterchef'in eski yarışmacısı Tunahan'dan acı haber! "İyi ki vardın diğer yarım"
Haftalardır süren yarış yarın son buluyor: İngiltere'nin yeni başbakanı belli oluyor!
Haftalardır süren yarış yarın son buluyor: İngiltere'nin yeni başbakanı belli oluyor!
Bodrum’da korku dolu anlar: Alevlerin arasında kaldı, ikinci kattan atladı!
Bodrum’da korku dolu anlar: Alevlerin arasında kaldı, ikinci kattan atladı!
Yaşınızı yüzünü değil elleriniz ele veriyor! Bu yöntemle elinizde ne leke kalacak ne kırışık
Yaşınızı yüzünü değil elleriniz ele veriyor! Bu yöntemle elinizde ne leke kalacak ne kırışık
Ankaragücü Beşiktaş (CANLI YAYIN)
Ankaragücü Beşiktaş (CANLI YAYIN)
Devlet Bahçeli seçim startını Sivas'tan verdi! 'Aday Belli, Karar Net' Zillet ittifakı yozlaşmadır
Devlet Bahçeli seçim startını Sivas'tan verdi! 'Aday Belli, Karar Net' Zillet ittifakı yozlaşmadır
Paraya asla önem vermeyen burçlar hangisidir? Bu burçlar para harcarken hiç düşünmüyorlar
Paraya asla önem vermeyen burçlar hangisidir? Bu burçlar para harcarken hiç düşünmüyorlar
Can Ataklı 30 Ağustos'un Kur'an okunarak kutlanmasından rahatsız oldu! 'Olur mu lan böyle bir şey!'
Can Ataklı 30 Ağustos'un Kur'an okunarak kutlanmasından rahatsız oldu! 'Olur mu lan böyle bir şey!'