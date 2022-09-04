Baştan aşağı estetik olan İrem Derici'den şok açıklama! Sarkık diyerek itiraf etti

Yaptığı açıklamalar ve açık sözlülüğü ile bilinen şarkıcı İrem Derici, gündemi sarsan sözler sarf etmeye devam ediyor. Katıldığı bir programda 'vücudunda en sevmediğin yer neresi?' sorusuna İrem Derici'nin verdiği yanıt sosyal medyayı salladı.

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Güzel şarkıcı İrem Derici, yaptığı samimi açıklamalarla sık sık gündeme yerleşiyor. Hemen hemen katıldığı her programda açıklamaları ile tüm dikkatleri üzerine çeken İrem Derici, birçok kişi tarafından tepkiyle karşılansa da bir hayli destekçisini de arkasına alıyor.

Her cevabı kahkaha krizine soktu

Youtube'da yayınlanan ve severek izlenen İbrahim Selim ile Bu Gece programının sezon finali dün akşam yayınlanmıştı. Yayınlanan programın konuğu ise gündemden düşmeyen güzel şarkıcı İrem Derici oldu. Program boyunca sorulan her soruya büyük bir samimiyetle cevap veren İrem Derici'nin verdiği tüm cevaplar seyircileri ve izleyenlere kahkaha krizine soktu.

"Berbat bir kalçam var"

Program içerisindeki bir bölümde İbrahim Selim'in "vücudunda en sevmediğin yer neresi?" şeklinde yöneltilen soruya İrem Derici şöyle cevap verdi:

Popomu hiç sevmiyorum. Çok kötü. Ben bir dönem 40 kiloya düştüm. Sonrasında 80 kilolara çıktım. Sürekli inip çıkan bir vücut var. Çok formsuz ve berbat sarkık. Daha da detaya girmeyeyim. Çok kötü bir kalçam var.

İrem Derici kimdir, kaç yaşında?

21 Mart 1987 doğumlu olan İrem Derici, İstanbul'da dünyaya geldi. İrem Derici, ünlü reklamcı Hulusi Derici ve Jale Ediz'in kızları olarak biliniyor.

4 yaşında org çalmaya başlayan İrem Derici, çocuk yaşından itibaren müziğe ilgi duyuyordu. Güzel şarkıcı lise ile birlikte Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümünden mezun oldu.

İrem Derici özel hayatı

İrem Derici, 13 Eylül 2014'te radyocu Rıza Esendemir ile yaptığı evliliği 22 Mart 2016'da tek celselik bir boşanma davasıyla sonlandırdı. İrem Derici'nin ismi zaman zaman farklı isimeler ile anılsa da başarılı şarkıcının şu anda bir birlikteliği olduğu bilinmiyor.

İrem Derici'nin albümleri:

Dantel (2016)

Sabıka Kaydı (2018)

Mest Of (2019)

Filmografi:

Sinema

Bekâr Bekir (2017)

Televizyon: