Devlet Bahçeli seçim startını Sivas'tan verdi! 'Aday Belli, Karar Net' Zillet ittifakı yozlaşmadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023’te yapılması planlanan seçimler için mitinglerine “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” adlı mitingle Sivas'tan başladı. Hedeflerinin Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir farkla seçimi kazanması olduğunu belirten Bahçeli, Millet İttifakı'na yüklendi. Enflasyonla mücadelenin mutlaka kazanılacağını söyleyen Bahçeli, "Bugün az yiyen yarın çok yiyecektir" dedi.

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Seçim buluşmalarına start veren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli Sivas'ta gerçekleşen seçim mitinginde 2023 çalışmalarına resmen başlamış oldu. MHP lideri, “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” isimli mitinginde "Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla cumhurbaşkanı seçilmesidir" dedi. Enflasyonla mücadele mesajı da veren Bahçeli, "bugün az yiyen yarın çok yiyecektir" ifadelerini kullandı. İşte Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar;

- Sivas'ta 'Aday belli, karar net' mitingimize katılan tüm kardeşlerimize şükranlarımı iletiyorum. Gözü olup görmeyen, kulağı olup duymayan, dili olup söylemeyenlere Cumhuriyet Meydanı en güzel cevabı veriyor. Allah sizden razı olsun.

- 2023 yılında yapılacak seçimlerin ilk açık hava toplantısını Sivas'ta yapıyor, kampanyayı buradan başlatıyoruz. 4 Eylül 1919'da Cumhuriyet'e giden yolun ilk adımı nasıl burada atılmışsa biz de benzer bir adım atıyor ve bu defa Cumhuriyetin 100. yıldönümüne yürüyoruz. Yürüdükçe korkakları ürkütüyoruz.

Zillete tokata var mısınız?

2023'e hazır mısınız? Zillete tokata var mısınız? Bu 'EVET'ler her şeye bedeldir. İradeniz önümüzü aydınlatıyor Sivas. 2023 yılında adayımız belli kararımız nettir. Birbirlerine kazık atıp dursunlar. Aday belirleyemeyenler düşmanlarından icazet arayışına koyulsunlar.

Terörle düşüp kalkanlar bize yaklaşamaz

- Biz ne yapacağımızın, ne söyleyeceğimizin bilincindeyiz. Milletimize nasıl bir gelecek vadettiğimiz ortadadır. Gizleyeceki, saklayacak hiçbir şeyimiz yok.

- Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkanlar bizimle olamaz. Terör örgütleriyle iç içe olanlar bizimle aşık atamaz. Türk ve İslam değerlerine şaşı bakanlar yanımıza bile yanaşamaz.

Hedefimiz açık ara Erdoğan'ın kazanmasıdır

Cumhur İttifakı muzaffer geçmişimizi müstesna bir geleceğe taşımanın ileri atılan bayraktarıdır. Allah'ın izniyle Türkiye hedefe varacaktır. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz kendisinin açık ara farkla seçilmesi ve TBMM'de milletvekili sayısı olarak da çok güçlü bir MHP grubu ve Cumhur İttifakı'nın tecelli etmesidir.

Başarmaya yemin ettik

- Allah şahittir ki başarmaya yemin ettik. Değerli vatandaşlarım. Fikriyatımızı ve siyasetimizi denetim altında tutan sıkı bir Allah korkusu ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Milletimize hizmet aşkıyla yoğruluyoruz.

Kılıçdaroğlu emperyalizmin kılıcını sallıyor

- Kılıçdaroğlu valileri, kaymakamları tehdit ediyor. Vatandaşlara borçlarınızı ödemeyin, araba almayın çağrıları yapıyor. Emperyalizmin kılıcını sallıyor. Erdemsizliğin, uçurumun dibinde dolaşıyor.

- Ne tuhaftır ki diğer zillet ortaklarından hiçbir itiraz duyulmuyor. Altılı ganyanın beş parti başkanı Kılıçdaroğlu'nu mutlaka sorgulamalıdır.

- Demem odur ki zillet ittifakı yalandır, yozlaşmadır. Samimiyetleri sahtedir. İnsanlarımızı birbirine düşürmenin temeli kazmakla meşguldür.

Akıl ve siyaset felci yaşıyorlar

- Sivas'tan soruyorum; 6 kez toplanmalarına rağmen bir aday için bile uzlaşamayan bir curcunanın Türkiye'ye bir hizmeti dokunabilir mi? Böylesi bir çarpıklık nerede görülmüştür? Eskinin parlamenter sistemi dışında tek bir projeden bahsedemeyen bu ittifak akıl ve siyaset felci yaşıyorlar.

- Zillet İttifakı siyasi felç geçiriyor, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sözleri asılsız, niyetleri kötüdür.

Enflasyonla mücadele mesajı

- Enflasyon canavarının başı mutlaka ezilecek, bugün az yiyen yarın çok yiyecektir.

- Biz siyasi, ekonomik ve diplomatik yükselişi ile Türkiye’ye destek olacağız. Cumhur İttifakı çiftçinin, memurun, emeklinin, mazlum gönüllerin can beraberidir. Bizde yalan yok gerçek vardır.

- Cumhur İttifakı’nın adayı belli, kararı nettir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin takdiri ile yeniden cumhurbaşkanı seçilecektir.

Azınız çok eksiğiniz tamam olsun inşallah

- Türkiye dünya üzerinde istikrar anıtı gibi yükselmektedir, Türkiye’nin yarınları aydınlıktır.

- 2023 ve takip eden yıllar Türkiye’nin dev gibi ayaklandığı yıllar olacaktır. Cumhur İttifakı Türk milletine hizmetkarlıkta inanmışlıktır. Bizim inançlarımıza sövenlere tahammülümüz yoktur. Bizim çetelere, satılmış aydınlara, çürük şarkıcılara, kiralık kalemlere tavizimiz kesinlikle olmayacaktır. Çağrımız bu bayrak bizim diyen herkesedir.

- Azınız çok eksiğiniz tamam olsun inşallah. Bugün biz konuştuk siz dinlediniz, 2023’te siz konuşun dünya dinlesin.