Cinsel içerikli film izleme bağımlısı genç kızdan itiraflar! Sakın yapmayın hayatımı mahvetti

Cinsel içerikli yetişkin filmleri yayınlayan sitelerin verilerine göre, düzenli kullanıcıların üçte birinden fazlasının kadın olduğunu ortaya çıkardı. 29 yaşındaki Kristel Koppers isimli cinsel içerikli film izleme bağımlısı kadının çevrimiçi cinsel içerikli film izlemenin aşk hayatını nasıl mahvettiğini açıkladı.

Daily Mail’e konuşan 29 yaşındaki Kristel Koppers isimli bir kadın, çevrimiçi olarak müstehcen videolar izlemenin bir dizi rahatsız edici semptoma yol açtığını söyledi. Şu anda Hollanda’da yaşayan ve insan kaynakları departmanında çalışan Koppers, “İnternette gördüğüm cinsel görüntülerin geri bildirimleriyle periyodik olarak dikkatim dağıldığı için cinselliğe konsantre olmakta zorlandığımı fark ettim” diyor.

Zaman zaman acı verici hale geldi

Genç kadın, “Eşimle yakınlaşmalarımız da umduğum kadar hoş değildi. Sürekli olarak o anın her detayını internette gördüklerimle karşılaştırıyordum ve gerçek olan hiçbir zaman beklentilerimi karşılamadı. Seksle ilgili çok fazla endişe vardı, bu da onu gergin, rahatsız edici ve hatta zaman zaman acı verici hale getirdi” diyerek yaşadıklarını aktardı.

Porno sevmiyorsan sorun var gibi...

The Mail on Sunday gazetesine konuşan uzmanlar, pornonun etkisinin giderek daha fazla genç kadını sağlıklı cinsel yaşamdan mahrum bıraktığı konusunda uyardı. Son araştırmalar, 18 ila 24 yaş arasındaki kadınların, on yıl önceki kadınlardan yüzde 20 daha az seks yaptığını gösteriyor.

Cinsel içerikli film izlemek normal hale geldi

Porno bağımlılığı konusunda uzmanlaşmış bir psikoterapist olan Anastasia Sprout, “Son birkaç yılda gördüğümüz en büyük değişiklik, pornografinin gençler arasında ‘hınzır’ olarak kabul edilen bir şeyden bir norm haline gelmesidir. Sanki kadınlar pornoyu beğenirlerse kendinden emin olarak görülüyorlar – bu olumlu bir şey olarak görülüyor. Eğer izlemiyorsan ya da sevmiyorsan, ‘sende bir sorun var demek’ anlamına getiriliyor” dedi.

Cinsel sağlık hizmetleri, yakınlık sorunları yaşayan, seks sırasında acı çeken ve libidoları düşen genç kadınlarla dolup taşarken bunların tümü, çevrimiçi pornografi izlemedeki keskin artışla bağlantılı olarak görülüyor.