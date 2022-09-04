Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Kurtuluş Savaşı'nın ilke ve hedeflerinin saptandığı, cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ve tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadesini kullandı.