İshale ne iyi gelir? Bu yöntemler ishali bıçak gibi kesiyor!

Yediğimiz ve içtiğimiz gıdaların sonucu ortaya çıkan ishal, çoğu durumda bizi oldukça zor durumda bırakabiliyor. Peki ishale ne iyi gelir ve ishali ne durdurur?

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Özellikle son dönemlerde en sık yaşanan sağlık sorunlarının başında ishal geliyor. Yediğimiz ve içtiğimiz şeylerin sebep olduğu ishal, çoğu durumda bizi oldukça rahatsız edebiliyor.

Peki ishal genellikle neden olur ve ishale iyi gelen şeyler nelerdir? İşte en can sıkan sağlık sorunlarından İshal ile ilgili tüm bilgiler.

İshal neden olur?

İshal ile ilgili bilgilere detaylı giriş yapmadan önce ishal neden olur, etkileyen sebepler nelerdir onları öğrenmekte fayda var.

Sulu gıdaların fazla tüketimi (karpuz, kayısı, üzüm..)

Çok sık soğuk içecek tüketimi

Bakteriler

Enfeksiyonlar

Bağırsaklarda oluşan herhangi bir rahatsızlık ya da düzensizlik

Kullanılan tıbbi ilaçlar

Bu gibi durumlar vücutta ishale sebep olur. Ancak çok fazla endişe etmeyin, çok ciddi bir rahatsızlığınız olmadığı müddetçe sizlere önereceğimiz tavsiyelerle ishali çabuk atlatacaksınız.

İshal belirtileri nelerdir?

Yetişkinlerde ishale ne iyi gelir sorusuna geçmeden evvel ishal belirtilerinin ne olduğuna bir göz atalım. İşte ishal olunca vücutta yaşanan durumlar...

Sürekli tuvalete çıkma isteği

Gevşek ve sulu dışkı

Karın ağrısı yaşama

Dışkıda kan ya da mukus bulunması

Karın bölgesinde şişkinlik

Mide bulantıları yaşama

Kramplar

Bazı ciddi durumlarda ateş yükselmesi.

Bu semptomlar görüyorsanız ishal olmuşsunuz demektir. Eğer bu semptomların yanı sıra 39 derece ateş, ishalin birkaç günden uzun sürmesi, dışkının siyah renkli olması gibi durumlar da yaşıyorsanız acilen doktora başvurmanız gerekir.

İshale ne iyi gelir?

Peki ishal olmuş birisi ne yapmalıdır? İshal nasıl geçer ve ishale hangi gıdalar gelir?

Hastaneye gidecek kadar ciddi bir durum olmadığını düşünüyorsanız ve belirtiler çok şiddetli değilse o zaman ishale karşı uygulayabileceğiniz birkaç yöntem var.