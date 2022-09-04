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Hepsini kayıt etmişler! Tekirdağ'da fuhuş operasyonu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hepsini kayıt etmişler! Tekirdağ'da fuhuş operasyonu

TEKİRDAĞ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada fuhuştan elde edilen gelirlerin ve giderlerin kayıt altına alındığı dokümanlar ele geçirildi.

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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Çerkezköy ilçesinde fuhuş yapıldığı iddiası üzerine 7 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, fuhuş amaçlı kullanılan 9 cep telefonu, fuhuştan elde edilen gelirlerin ve giderlerin kayıt altına alındığı dokümanlar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içmekte kullanılan 2 aparat ele geçirildi.

3 şüpheli tutuklandı

Operasyonda M.H.K, E.A.M. ile M.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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