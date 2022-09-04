'Hayırsever' dolandırıcı Çete lideri! 'Hanımağa' Güniz Akkuş'u da çarpmışlar! 'Parayı ver davanı kapatayım'

İSTANBUL'da "parayı ver, hakkındaki dava ya da soruşturmayı kapatalım" diyerek insanları dolandıran sözde hayırsever işadamı Eren Şar lidenliğindeki çete hakkında dava açıldı. Komiser ve şarkıcının da üyesi olduğu çete, 'Hanımağa' lakaplı eski Komiser Güniz Akkuş'u da dolandırmaya çalışmış. Çete lideri Şar'ın kendisini "saygın ve yardımsever işadamı" olarak tanıtmaya çalıştığı, bu şekilde kazandığı saygınlık ile devlette görevli üst düzey yetkilileri etkisi altına aldığı belirtildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na yapılan bir ihbarda, Eren Şar isimli kişi Devlet kurumlarında tanıdıkları olduğunu, özellikle polis, jandarma, hakim, savcı, başsavcı ve Yargıtay üyesi arkadaşları olduğunu söyleyerek, soruşturması ve davası olan vatandaşlara dosyalarının kapatılması konusunda yardımcı olabileceğini söyleyip para alıyordu. Eren Şar, bir FETÖ dosyasını 1 milyon 500 bin liraya kapattığını söyleyip övünüyordu. Kendisine güven ve inandırıcılık kazandırmak için sosyal medya platformlarında çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile çekilmiş fotoğraflarını da yayınlayan Eren Şar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Hiçbir geliri yok ama lüks rezidansta kalıyor

"Nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla başlatılan soruşturmada Eren Şar'ın Sarıyer Maslak'ta lüks bir rezidansta, başkası adına kayıtlı home-ofis dairede oturduğu tespit edildi. Yine başkası adına kayıtlı cep telefonu hattı kullanan Şar'ın dinlemeye takılmamak için görüşmelerini WhatsApp, Facetime, Telegram gibi uygulamalar üzerinden yaptığı belirlendi. Mahkeme kararıyla yapılan ortam dinlemeleri üzerine Eren Şar'ın örgütlü bir şekilde nitelikli dolandırıcılık yaptığı sonucuna varıldı.

Her şeyi başkası adına yapmış!

Savcılığın hazırladığı iddianameye göre, Eren Şar'ın üzerine kayıtlı herhangi bir işyeri, menkul, gayrimenkul, motorlu araç veya kazanç sağlayacağı herhangi bir durumu yoktu. Resmi bir gelir kaynağı olmayan Şar'ın banka hesaplarında da kayda değer bir hareket görülmedi. İddianamede Eren Şar hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Hesap hareketleri incelendiğinde yaşamış olduğu hayatı karşılayacak bir para döngüsünün tespit edilemediği, geliri ile yaşadığı yaşam koşullarının hayatın olağan akışına ters olduğu, başka kişiler üzerine kayıtlı GSM hattı, işyeri kiralaması, araç kiralaması yaptığı gibi işlemiş olduğu dolandırıcılık suçu üzerinden kazandığı parayı başka kişiler üzerine kayıtlı hesaplarda bulundurduğu ve yönettiği değerlendirilmektedir."

Yardımsever işadamı numarası tuttu!

İddianamede, Eska Yapım Prodüksiyon Reklam ve Tanıtım A.Ş. isimli şirkette üye olarak kaydı bulunan Eren Şar'ın kendisini "saygın ve yardımsever işadamı" olarak tanıtmaya çalıştığı, bu şekilde kazandığı saygınlık ile devlette görevli üst düzey yetkilileri etkisi altına aldığı belirtildi. Şar'ın sürekli ünlü kişilerle, siyasette, emniyette, jandarmada ve yargıda görevli üst düzey devlet adamları ile fotoğraf çektirdiği, sosyal medya hesaplarında bu fotoğrafları paylaştığı kaydedildi.

Gerçekte ise Eska isimli şirket üzerinden dolandırıcılık yaptıkları ve dolandırıcılık olayları ile ilgili açılmış suç dosyalarının olduğu, şirketi paravan olarak kullandıkları vurgulandı. Eren Şar'ın dolandırıcılık suçundan 6, resmi belgede sahtecilik, tehdit ve bedelsiz senet kullanma suçlarından 1'er adet olmak üzere toplam 9 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şar'ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında da soruşturma geçirdiği, ancak durumunun bu örgüte iltisak ve irtibat boyutunda kaldığı ve yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle FETÖ üyeliğinden savcılığın takipsizlik kararı verdiği belirlendi.

Komiser örgüt yöneticisi, şarkıcı örgüt üyesi

Savcılık, dolandırıcılık için kurulan suç örgütünü ise Eren Şar'ın komiser Serhan Mustafa Korkmaz ve Kemal Çimen ile birlikte yönettiğini; şarkıcı Ufuk Şenel, Görkem Eryılmaz, Furkan Erol, Tolga Akçay, Ferhat Orman'ın ise örgüt üyeleri olduğunu öne sürdü. Savcılığın iddianamesine göre, soruşturma ve dava dosyalarını çözdürmek isteyen kişiler ile irtibat kurup ön görüşmeleri yapan Kemal Çimen'di.

Daha sonra Kemal Çimen, Eren Şar ile birlikte alınacak para miktarını belirliyor, birlikte mağdur kişiyle görüşmeler yapıyordu. Kişilerin kimlik, adres, otel kayıt gibi bilgilerini, soruşturma ve dava dosyalarını ise komiser Serhan Mustafa Korkmaz elde edip Eren Şar'a veriyordu. Korkmaz, Şar hakkındaki soruşturmayı da haber alıp kendisine iletti. Takip edildiğini anlayan Şar, telefon hattını değiştirdi.

'Hanımağa'yı da dolandırmaya çalıştı

Eren Şar'ın dolandırmaya çalıştığı kişiler arasında, çete kurup eğlence mekânlarını haraca bağladığı iddiasıyla mahkum olan 'hanımağa' lakaplı eski polis Güniz Akkuş'un da olduğu ortaya çıktı. Şar'dan şikayetçi olan Akkuş, dolandırıcılık çetesinin mağduru olarak iddianamede yer aldı. Şar'ın Akkuş'a "Senin hakkında Emniyette dosya var. Bana 10 bin dolar ver, bunu halledelim" dediği öne sürüldü.