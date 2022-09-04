BIST 3.223
DOLAR 18,20
EURO 18,12
ALTIN 1.002,68
HABER /  GÜNCEL

İddialara yalanlama! Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden "Kız Kulesi" açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İddialara yalanlama! Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden "Kız Kulesi" açıklaması

Sosyal medyada tarihi Kız Kulesi'nin yıkıldığına yönelik paylaşımlar üzerine Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yaşında, Kız Kulesi, tarihi ve abidevi değerine uygun şekilde, bir anıt eser ve müze olarak hizmet verecektir." denildi.

Abone ol

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden sosyal medyada tarihi Kız Kulesi'nin yıkıldığına yönelik paylaşımlar üzerine açıklama yapıldı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1940'lı yıllarda Kız Kulesi'nde yaşanan yangın sonrasında betonarme eklenti yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Betonarme eklenti, alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin ile İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından hazırlanan, yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocalarımızın kontrolünde hazırlanan projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Restorasyona ve Kız Kulesi'ne ilişkin tüm belgeler ve gelişmelerin https://kizkulesi.com sitesinden paylaşıldığına yer verilen açıklamada, "2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yaşında, Kız Kulesi, tarihi ve abidevi değerine uygun şekilde, bir anıt eser ve müze olarak hizmet verecektir." denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Gece saatlerinde sallandı! AFAD depremin şiddetini duyurdu
Gece saatlerinde sallandı! AFAD depremin şiddetini duyurdu
MEB'e 40 sözleşmeli personel alınacak! Başvuru yapacaklar bu tarihe dikkat
MEB'e 40 sözleşmeli personel alınacak! Başvuru yapacaklar bu tarihe dikkat
Jorge Jesus'tan Batshuayi sözleri: En iyisiydi
Jorge Jesus'tan Batshuayi sözleri: En iyisiydi
Çeçen lider Kadirov'dan iktidarı bırakma kararı
Çeçen lider Kadirov'dan iktidarı bırakma kararı
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel tutuklandı
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel tutuklandı
Selçuk Bayraktar’a “İBB’yi hortumladı” iftirası atan CHP’nin iha ve siha yalanı!
Selçuk Bayraktar’a “İBB’yi hortumladı” iftirası atan CHP’nin iha ve siha yalanı!
Fenerbahçe evinde Kayserispor engelini rahat geçti
Fenerbahçe evinde Kayserispor engelini rahat geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne yaparsanız yapın, bu milletin kardeşliğini bozamayacaksınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne yaparsanız yapın, bu milletin kardeşliğini bozamayacaksınız
Devlet Bahçeli, ismini koyduğu radyo kanalı 'Efebey'in ilk yayınını dinledi
Devlet Bahçeli, ismini koyduğu radyo kanalı 'Efebey'in ilk yayınını dinledi
Dünyaya net mesaj "Türkiye ile hareket ediyoruz, bunu herkes dikkate alsın"
Dünyaya net mesaj "Türkiye ile hareket ediyoruz, bunu herkes dikkate alsın"