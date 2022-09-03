BIST 3.223
DOLAR 18,20
EURO 18,12
ALTIN 1.002,68
HABER /  GÜNCEL

Dünyaya net mesaj "Türkiye ile hareket ediyoruz, bunu herkes dikkate alsın"

Dünyaya net mesaj "Türkiye ile hareket ediyoruz, bunu herkes dikkate alsın"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgede birçok konuda tek bir takım gibi hareket ettiğini, bunun da herkes tarafından dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Abone ol

Aliyev, bir İtalyan gazetesine verdiği mülakatta, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin küresel düzeyde güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Aliyev, 15 Haziran 2021'de Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkartan Şuşa Beyannamesi'nin bölgesel istikrar için çok önemli bir faktör olduğunu kaydetti.

Aliyev, "Türkiye'nin Azerbaycan'a hem siyasi hem de manevi destek sağladığı 2. Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden sonra ilişkilerimiz daha da güçlendi. Dolayısıyla bu çok önemli bir faktör. Türkiye ve Azerbaycan, bölgede birçok konuda neredeyse tek bir takım gibi hareket ediyor. Bu herkes tarafından dikkate alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de dikkat çeken analiz: Türkiye'nin suyuna gidip her şeyi yapmalıyız!
ABD'de dikkat çeken analiz: Türkiye'nin suyuna gidip her şeyi yapmalıyız!
Tekrar gözaltına alınan Ünsal Ban cezaevine gönderildi
Tekrar gözaltına alınan Ünsal Ban cezaevine gönderildi
Gülşen'in o görüntüleri herkesi ayağa kaldırdı! Ezan okunurken bakın ne yaptı
Gülşen'in o görüntüleri herkesi ayağa kaldırdı! Ezan okunurken bakın ne yaptı
Whatsapp'tan yazacak kimsem yok diye üzülmeyin! Yeni özellik sayesinde kendinize yazabileceksiniz
Whatsapp'tan yazacak kimsem yok diye üzülmeyin! Yeni özellik sayesinde kendinize yazabileceksiniz
Büyükçekmece'de kamyonete çarpan aracın sürücüsü öldü
Büyükçekmece'de kamyonete çarpan aracın sürücüsü öldü
TFF binasından sonra Galatasaray Adası'na silahlı saldırı!
TFF binasından sonra Galatasaray Adası'na silahlı saldırı!
Balık tezgahlarında yoğunluk! Hamsinin kilosu 50 liradan satılıyor
Balık tezgahlarında yoğunluk! Hamsinin kilosu 50 liradan satılıyor
Liverpool zirve yarışında yara aldı
Liverpool zirve yarışında yara aldı
Hürrem Sultan'ın saltanatı bitti! Meryem Üzerli'nin son hali şok etti "bir anda çökmüşsün"
Hürrem Sultan'ın saltanatı bitti! Meryem Üzerli'nin son hali şok etti "bir anda çökmüşsün"
Emekli SAS komandosunun geliştirdiği bomba imha ekipmanları TEKNOFEST'te sergileniyor
Emekli SAS komandosunun geliştirdiği bomba imha ekipmanları TEKNOFEST'te sergileniyor