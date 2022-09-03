Büyükçekmece'de kamyonete çarpan aracın sürücüsü öldü

BÜYÜKÇEKMECE'de meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü ise hafif yaralandı.Abone ol
E-5 kara yolu Celaliye mevkisi Ankara istikametinde K.B. idaresindeki 54 LJ 347 plakalı hafif ticari araç ile T.S'nin kullandığı 28 YH 202 plakalı kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, hafif ticari araç sürücüsü K.B. olay yerinde yaşamını yitirdi, diğer sürücü hafif yaralandı.
Olay yerindeki incelemelerin ardından K.B'nin cesedi morga gönderildi.
Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Araçların çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.