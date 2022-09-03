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Amasya'da düğün günü çifte cinayet! Komandolar katilin peşine düştü

Amasya'da düğün günü çifte cinayet! Komandolar katilin peşine düştü

AMASYA'nın Taşova ilçesinde bir şahıs, dini nikahlı eşini ve üvey oğlunu tabancayla öldürerek kaçtı. Katil kocanın yakalanması için jandarma komando ekipleri de devreye girdi.

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Edinilen bilgiye göre, köyde koyunculuk yaparak geçimini sağlayan Kadir Y. (51), bitişikteki akrabalarının bugün başlayacak düğünü öncesi sabah saatlerinde tartıştığı dini nikahlı eşi Sunay Aslan Kaya (47) ve üvey oğlu Anıl Kadir Babal’ı (19) tabancayla vurdu.

Anne ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kanlar içindeki anne ve oğlunun cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaçan katil zanlısını yakalamak için bölgeye jandarma komando ekipleri sevk edildi.

"Bugün düğünümüz vardı"

Düğün hazırlığı yaparken şok cinayetle karşılaştıklarını anlatan yakınları Havva Yıldırım, “Bugün düğünümüz vardı. Misafirlerimiz gelmişti. Bu olay oldu. Yandık. Çok üzgünüz” diye konuştu.

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