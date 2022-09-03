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Yabancıların bile peşinde koştuğu lokum tarifi! İşte evde yapımı has Türk lokumu

Yabancıların bile peşinde koştuğu lokum tarifi! İşte evde yapımı has Türk lokumu

Türk mutfağının en şeker üyesi, verilebilecek en tatlı hediye, kahvenin yanındaki en güzel ikram, çocukluktan bir nostalji, bayramların vazgeçilmezi; evet, doğru bildiniz! Türk lokumundan bahsediyoruz. İşte tarihi yüzlerce yıl önceye dayanan ve Osmanlı mutfağının önemli bir parçası olan Türk lokumu tarifi...

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Türk lokumu tarihçesi

Osmanlı döneminde saray mutfağının en önemli parçalarından biri olan Türk lokumunun yüzlerce yıl geçmişe uzanan bir tarihi bulunuyor. Pers İmparatorluğu'nda M.Ö 226 ve 652 yılları arasında hüküm süren Sasanilerin sık sık tükettiği tatlı 'abhisa', kesin olmamakla birlikte lokumun köklerinin geldiği yer olarak biliniyor. Lokum ilk başlarda 'rahat ul-hulküm' yani ‘boğazı rahatlatan’ olarak adlandırılırken geçen süre içerisinde 'rahat lokum' olarak adlandırılmıştır. Ve değişimlere bir son olarak modern Türkçe ile birlikte 'lokum' denmiştir.

Peki kahvenizin yanında ağzınızı tatlandıran, hediye olarak verebileceğiniz, yediden yetmişe herkesin sevdiği, çocukluk yıllarının en tatlı hatırası olan lokum nasıl yapılır? Vereceğimiz bu lokum tarifini, tarif defterinize eklemeyi ihmal etmeyin...

Lokum için malzemeler:

- 1 kg toz şeker

- Yarım litre su

- 1 çorba kaşığı limon suyu

- 1 su bardağı (100 gr) nişasta

- Yarım çay bardağı su

- 2 gr krem tartar

- Bir miktar badem yağı

Harmanlamak için:

- 1 çay bardağı nişasta

- 1 su bardağı pudra şeker

Yapılışı:

- Lokum yapımına başlarken il önce toz şeker ve suyu bir tencereye alın.

- Şeker eriyene kadar orta ateşte kaynatın ve içerisine limon suyunu ekleyin. Karışım hafifçe koyulaşıncaya kadar kaynatmaya devam edin. Üzerinde biriken köpükleri bir kaşık yardımıyla alın. 

- Daha bir bardak nişasta ve yarım çay bardağı suyu bir kasede güzelce çırpın.

- Kaynayan suya azar azar ve bir elinizle sürekli karıştırarak ilave edin.

- Krem tartarı ekleyip, kıvamı macun gibi oluncaya kadar kaynatın.

- Her şey hazır olunca yüksek kenarlı bir tepsiy alın ve tepsinin içini badem yağıyla bir güzel yağlayın.

- Pelte halindeki lokum harcının tamamını tepsiye döküp soğumaya bırakın.

- Daha sonra düz bir zemine pudra şekerini ve nişastayı döküp, karıştırıp yayın. Üzerine tepsiyi ters çevirerek lokumu alın.

- Mutfak makasına badem yağı sürüp lokumu iki parmak kalınlığında olacak şekilde şeritler halinde kesin.

- Kestiğiniz şeritleri pudra şekerine iyice bulayıp küçük küçük ve küp küp kesin.

- Hazırladığınız lokumları tekrar pudra şekerine bulayıp servis edebilir ve bir kavanozda muhafaza edebilirsiniz.

***Lokumların renkli olmasını istiyorsanız içerisine gıda boyası ilave edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

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