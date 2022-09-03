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Çanakkale'de tur otobüsü devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çanakkale'de tur otobüsü devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var

ÇANAKKALE'de tur otobüsü yoldan çıkıp devrildi. Meydana gelene kazada 1 yolcu hayatını kaybederken 54 yolcu yaralandı.

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İzmit'ten 3 personel ve 52 yolcu ile hareket eden Özgür Ercan'ın kullandığı 34 KLC 80 plakalı otobüs, Çanakkale-Ezine kara yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

1 yolcu hayatını kaybetti

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçtaki yolculardan Uğur Seçil Çetinkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

54 yaralı var

Yaralanan 54 kişi ise Çanakkale, Ayvacık, Ezine ve Bayramiç devlet hastanelerine kaldırıldı. Çetinkaya'nın cesedi, Ezine Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Otobüs, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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