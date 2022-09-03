Batman'da yamaç paraşütü faciası karayoluna düştüler feci ölüm
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yamaç paraşütü yaparken inişe geçtikleri sırada kara yoluna düşen 2 kişi yaşamını yitirdi.Abone ol
Ayrancı Geçidi'nde A.Ö. ve E.Ç. yamaç paraşütüyle havalandı.
Bir süre havada süzülen ikili, inişe geçtikleri sırada dengelerini kaybederek kara yoluna düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan A.Ö. ve E.Ç, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Gercüş Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.