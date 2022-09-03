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Dorukhan Toköz ameliyat edildi! Sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Dorukhan Toköz ameliyat edildi! Sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Trabzonsporlu Dorukhan Toköz, deplasmanda Ümraniyespor ile oynadıkları karşılaşmanın ilk yarısında ters düşerek sakatlandı. Ameliyat edilen Toköz'ün 6 ile 8 ay sahalardan uzak kalabileceği söylendi.

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Trabzonspor'un dün Spor Toto Süper Lig'de HangiKredi Ümraniyespor ile oynadığı maçta sakatlanan futbolcusu Dorukhan Toköz ameliyat edildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre karşılaşma sırasında sakatlanan Dorukhan Toköz, sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla sabah saatlerinde Acıbadem Fulya Hastanesinde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından gerçekleştirilen, A Takım doktoru Halil Polat'ın da eşlik ettiği başarılı bir operasyon geçirdi.

Oyuncuya ameliyatta, artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış menisküs tamiri uygulandı.

6 ile 8 ay deniliyor

Başarılı geçen operasyon sonrası Dorukhan Toköz'ün genel durumunun iyi olduğu, rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanmasının planlandığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre yıldız oyuncu, 6 ile 8 ay sahalardan uzak kalabilir.

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