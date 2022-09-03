BIST 3.223
DOLAR 18,20
EURO 18,12
ALTIN 1.002,68
HABER /  DÜNYA

Bulgaristan'dan Rusya'yı kızdıracak bir adım daha

Bulgaristan'dan Rusya'yı kızdıracak bir adım daha

Bulgaristan Turizm Bakanı İlin Dimitrov, ülkesinin Rus turistlerden istediği vize ücretini 35 avrodan 80 avroya çıkaracağını duyurdu.

Abone ol

Bulgaristan Ulusal Televizyonuna (BNT) konuşan Dimitrov, bugüne dek Rus turistlerin vize ücretlendirmesinde bazı kolaylıklardan yararlandıklarını ancak bu uygulamaya son verileceğini söyledi.

Dimitrov, şöyle devam etti:

"Rusların ülkemize girmesini tamamen yasaklamanın bir yolu yok ancak vize ücretlerine zam getirilecek. Pek uygun görmediğimiz bu karar, aslında Avrupa Birliği’nin (AB) kararıdır. Biz de AB üyesi olarak ona uymak zorunda kalacağız."

Bakan Dimitrov, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından iki ülke arasında direkt uçuşlar askıya alınmasına rağmen yılın başından bu yana 60 binden fazla Rus vatandaşının Bulgaristan’ı ziyaret ettiğini aktardı.

Rusların ülkenin Karadeniz sahillerinde yaklaşık 100 bin mülkü olduğuna işaret eden Dimitrov, "Bu turistler Türkiye üzerinden giriyorlar, Bulgaristan'a ulaşabilmek için ciddi masraflara katlanıyorlar ama yine de geliyorlar." diye konuştu.

Dimitrov, Bulgaristan için her bir turistin değerli olduğunu vurgulayarak ağustos sonuna kadar ülkeye gelen yabancı turist sayısının 6,1 milyona ulaştığını kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Hüseyin Çelik'in cinnet hali! Bahçeli'yi kızdıracak sözler Hadi Özışık yorumladı
Hüseyin Çelik'in cinnet hali! Bahçeli'yi kızdıracak sözler Hadi Özışık yorumladı
THY personeline müjdeyi verdi! Net 20 bin lira ikramiye verilecek
THY personeline müjdeyi verdi! Net 20 bin lira ikramiye verilecek
Annesi sigara kokusundan buldu... Cinsel tacizci ünlü fenomenin ağabeyi çıktı!
Annesi sigara kokusundan buldu... Cinsel tacizci ünlü fenomenin ağabeyi çıktı!
İsmail Çataklı 'Lavrion' kampını ifşa etti! Güncel Suriyeli sayısı, 9 saldırı engellendi
İsmail Çataklı 'Lavrion' kampını ifşa etti! Güncel Suriyeli sayısı, 9 saldırı engellendi
Elmayı hiç bu kadar lezzetli haliyle yemediniz! Aklınızı başınızdan alacak elmalı kurabiye tarifi
Elmayı hiç bu kadar lezzetli haliyle yemediniz! Aklınızı başınızdan alacak elmalı kurabiye tarifi
Yüzde 110 artış yapıldı! Avukatlık asgari ücret tarifesi değişti; İşte yeni ücretler...
Yüzde 110 artış yapıldı! Avukatlık asgari ücret tarifesi değişti; İşte yeni ücretler...
Sert tepkilerinden sonra güler yüzünü de gösterdi! Özgü Namal'ın yıllar sonra özlenen gülümsemesi göründü
Sert tepkilerinden sonra güler yüzünü de gösterdi! Özgü Namal'ın yıllar sonra özlenen gülümsemesi göründü
Sivaslı fırıncı enflasyona savaş açtı en ucuz ekmeği satıyor
Sivaslı fırıncı enflasyona savaş açtı en ucuz ekmeği satıyor
Çalışmalar ne durumda? Kurtulmuş'tan EYT ile ilgili açıklama geldi
Çalışmalar ne durumda? Kurtulmuş'tan EYT ile ilgili açıklama geldi
Sevgilinizden ayrıldıktan sonra bunları sakın yapmayın!
Sevgilinizden ayrıldıktan sonra bunları sakın yapmayın!