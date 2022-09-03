Sevgilinizden ayrıldıktan sonra bunları sakın yapmayın!

Bir süredir ilişki yaşadığınız partnerinizle atık anlaşamadığınızı fark edip yollarınızı ayırla kararı almış olabilirsiniz. Fakat çoğu kişi sevgilisinden ayrıldıktan sonra yanlış şeyler yapar ve bu da kişinin kendi kalite seviyesini oldukça aşağı çeker. Kalitenizi, ilişki bittikten sonra da koruyabilmeniz için size verdiğimiz bu tavsiyeleri mutlaka önemseyin...

Abone ol

Ayrılık sürecini herkes farklı yollarla atlatır ve kendini rahatlatır. Kimi insan, duygularının hala çok yoğun olmasından dolayı biten ilişkiyi kabullenemez ve kendi psikolojisini olumsuz etkileyecek bazı davranışların içine girer. Bu noktada da hala eski sevgilisinden haber almak ister ya da onunla barışmanın çeşitli yollarını bulmak için didiniz durur. Ancak ayrıldıktan sonra kendi iyiliğiniz için asla yapmamanız gereken bazı davranışlar var. Yaptığınız takdirde hem kendi kalitenizi düşürmüş olursunuz, hem de insanları kendinizden daha çok soğutursunuz. İşte o davranışlardan bazıları...

Arkasından konuşmak

Partnerinizle aranızda ne yaşanırsa yaşansın, ister iyi ayrılmış olun ister kanlı bıçaklı... Ayrıldıktan sonra onun arkasından sakın kötü konuşmayın. Kalbiniz çok kırık olabilir ve öfkeli olabilirsiniz. Onu affetmek sizin için çok zor olabilir, tekrar bir araya gelme ihtimaliniz de olmayabilir. Ancak tüm bunlara rağmen, başka bir yerde eski partneriniz hakkında konuşurken dikkatli ve olmalısınız. Aranızda ne yaşanmış olursa olsun sırlarınızı başkalarına ifşa etmek hiçbir zaman doğru olmaz. Bunu yapmanız sadece diğer insanların sizi kötü görmesine sebep olur ve kendi kalitenizi, seviyenizi düşürmüş olursunuz.

Zorla güçlü durmaya çalışmak

İçinizden ağlamak geliyorsa ağlayın, üzülün. Duygularınızı bastırmayın, çünkü duygularınızı içinizde tutmak kendinizi daha kötü hissetmenize neden olur. Eski sevgilinize veya eşinize olan hislerinizi bir bir ortaya dökün ve yüzleşin. Hislerinizle yüzleştiğinizde ayrılık süreciyle mücadele edebilmek ve atlatmak daha kolay hale gelir.

İntikam almak

Olaylı biten bir ilişki sonrasında eski sevgilinize karşı güçlü bir öfke duyuyor olabilirsiniz. Böyle bir durumda ondan intikam alma fikri size çok mantıklı gelebilir. Fakat intikam almayı düşünüyorsanız bu düşünceden bir an önce uzaklaşın. Bu durum, kendinizi daha kötü hissetmenize ve üzülmenize sebebiyet verebilir. Eski sevgilinizle ilgili iyi ya da kötü planlar yapmak yerine ayrılığı kabullenerek hayatınıza odaklanmaya çalışın.

Sosyal medya

Ayrıldıktan sonra eğer duygularınızın bitmemesi gibi bir durum söz konusuysa, eski sevgilinizi artık tüm sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakmanız gerekir. Unutamadığınız eski sevgilinizin sürekli ne yaptığı ile ilgilendiğinizde ve onun profiline baktığınızda unutmanız daha da zorlaşır. Ayrıca sevgilinizle ayrıldıktan sonra sürekli ne kadar üzgün olduğunuzu paylaşmak ve göndermeli paylaşımlar yapmak da sosyal medyada kötü bir izlenim oluşturmanıza neden olur.