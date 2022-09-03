Ve Rusya tamamen kesti! Fotoğrafını yayınladılar... İngiltere alarma geçti!

Kuzey Akım boru hattı 3 günlüğüne bakım nedeniyle kapatılmıştı. G7'nin Rusya petrolüne tavan fiyat koyma kararı sonrası Rus şirket Gazprom yeni bir hamle yaptı. Kuzey Akım boru hattının süresiz olarak kapatıldığı duyuruldu.

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G7'nin Rusya petrolüne tavan fiyat koyma kararını açıklamasının ardından Rusya'dan çok önemli bir adım geldi. Gazprom, "Kuzey Akım boru hattından Avrupa'ya gaz sevkiyatını tamamen durdurduğunu" açıkladı.

Daha önce, bakım çalışmaları nedeniyle 31 Ağustos-3 Eylül arası hattın çalışmayacağı bildirilmişti.

"Yağ sızıntısı" denildi...

Gazprom kendi Telegram kanalından, "doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süre için tamamen durdurulmasının nedeni olan yağ sızıntısının" fotoğrafını yayımladı. Söz konusu kapatmanın ardından İngiltere alarm seviyesine geçti ve tasarruf için sıkı önlemler açıkladı.

Süresiz olarak durduruldu

Boru hattının Portovaya'daki 24 No'lu gaz kompresör ünitesinin (GCU) üç günlük bakımının sonuçları açıklandı. Şirket, gaz pompalama ünitesinde bir yağ sızıntısı tespit edildiğini, arıza giderilene kadar süresiz olarak sevkiyatın durdurulacağını duyurdu.

Açıklamaya göre federal teknik denetim ajansı Rostehnadzor, tespit edilen arızaların gaz türbini motorunun güvenli çalışmasına izin vermediği konusunda şirketi uyardı.

Bu nedenle, Gazprom'a "Yalnızca uzman bir onarım şirketi uygun koşullarda petrol sızıntısı tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar Kuzey Akım çalışmayacaktır" açıklaması yaptı.

Daha önce şirket, 3 Eylül gecesi Avrupa'ya gaz sevkiyatına yeniden başlama sözü vermişti. Kesinti süresince Avrupa ülkeleri sadece Ukrayna üzerinden Drujba hattı ile transit gelen kısıtlı miktarda gazı alabiliyordu.

İşte o fotoğraf:

Sizce bu önlemler yeterli mi?

Rusya’nın vanayı kapatmasının ardından İngiltere hükümeti, yeni tasarruf önlemleri planlamaya başladı. İngiliz Daily Mail gazetesi, “İngiltere Karanlığa Mı Gömülüyor?” başlıklı manşetinde, İngiltere hükümetinin planladığı yeni tasarruf önlemlerini yazdı:

- Barlar ve eğlence mekanları saat 21.00’de kapanacak

- Saat 14.00 ile 20.00 arasında ocak, fırın, çamaşır makinesi, ütü vb. elektronik aletler kullanılmayacak

- Akşamları rüzgar yeterli değilse evlerde ışık yakılamayacak.

Sıcak yemek yerine soğuk yemekler ve salatalara öncelik verilecek

- Sokak lambaları duruma göre kapatılacak

- Kamu binaları geceleri ısıtılmayacak

- Okullar haftada 3 gün eğitime geçebilecek şekilde hazırlanacak, duruma göre haftada 3 gün eğitim modeli uygulanacak

- Okul, hastane vb. kamu binalarında dahi ısıtma ve elektrik tasarrufu yapılacak

İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda ve İngiltere’den oluşan Birleşik Krallık’ta 67.2 milyon insan yaşıyor.

Fatura vatandaşa kesildi

66 milyon kişi, yani nüfusun yüzde 99’u, bu kış mağdur olacak ve tasarruf yapmak zorunda kalacak. İngiliz zenginler, siyasetçiler ve aristokrat sınıfının ise tasarrufa gitmeyeceği yorumları yapılıyor.

Rusya'ya en sert çıkış yapan ülke

İngiltere, Rusya’ya karşı en sert çıkışları yapan ülkelerden biriydi. İstifa eden Başbakan Boris Johnson, Ukrayna’ya binlerce ton silah, mühimmat ve füze gönderdi. Ukrayna askerleri, İngiltere’de ve Polonya’da İngiliz subaylar tarafından eğitildi.

Boris Johnson, “Putin kaybedecek” dedi ve 24 Şubat’ta başlayan Rusya – Ukrayna Savaşı’ndan sonra Rusya’ya bir dizi yaptırım ve ekonomik ambargo uyguladı. Rusya, Başta ABD ve İngiltere olmak üzere, Batı ülkelerinden gelen bu yaptırımlara karşılık doğalgazın vanasını kapattı ve dünya enerji piyasaları yükselişe geçti.

İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinin bu kış yükselen doğalgaz, petrol ve kömür fiyatları ile baş edemeyeceği öngörülüyor.