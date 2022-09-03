Sıcaklıklar düşüyor Meteoroloji tarih verdi! Sağanak yağışa dikkat... AKOM'dan İstanbul uyarısı
Yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği tarih belli oldu. Meteoroloji yeni haftanın bazı detaylarını paylaştı. AKOM ise İstanbul açıklaması yaptı. Mega kentte sağanak yağış geçişleri kaç gün sürecek? Bugün yurtta hava nasıl? İşte güncel hava durumu detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünün hava durumu raporuyla birlikte yurt genelini kapsayan önümüzdeki haftaya dair hava detaylarını paylaştı. Sıcaklıkların 7 derece birden düşeceği tarih belli oldu. İşte Meteoroloji ve AKOM'un son uyarıları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgar alarmı
Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.