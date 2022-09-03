ABD'den Türk savaş uçaklarını taciz eden Yunan S-300'leriyle ilgili olay açıklama

Türkiye'ye S-400'ler nedeniyle yaptırım uygulayan ABD, Türk savaş uçaklarını taciz eden Yunan S-300'leriyle ilgili açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, S-300'lerin yaptırım öngören CAATSA yasasının yürürlüğe girmesinden çok önce alındığı için yaptırım kapsamı dışında olduğunu duyurdu.

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Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerinin Girit Adası'ndaki varlığının 2017 tarihli Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamına girmediğini açıkladı.

Hellas Journal web sitesinin sorusunu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Yunanistan tarafının S-300'leri satın alması 1990'larda, CAATSA Yasası'nın kabul edilmesinden onlarca yıl önce gerçekleşmiştir. CAATSA Yasası'nın 231'inci bölümü, 2 Ağustos 2017 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen önemli işlemlere yaptırım uygulanmasını öngörüyor." ifadelerine yer verdi.

Türkiye ve Yunanistan'a çağrıda bulunan ABD'li sözcü ayrıca, "Tüm NATO müttefiklerini, ittifak içinde tam bir birlikte çalışabilirlik sağlamaya teşvik etmeye devam ediyoruz." dedi.

Girit Adası'nda konuşlu S-300 sistemi ilk olarak 1997'de Güney Kıbrıs tarafından satın alınmış ancak Türkiye, İngiltere ve NATO'nun baskısıyla, S-300'lerin güneydeki adaya taşınmasını kabul etmişti.

Ankara, Akdeniz'de uluslararası hava sahasında görev uçuşlarını gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'ların, 23 Ağustos'ta Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edildiğini bildirmişti.

Türk savaş uçaklarına S-300 tacizi

S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı, Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada görev uçuşundaki F-16'ya yerden havaya füze kilidi atıldı.

Ayrıca Türkiye'nin "S-300 provokasyonu" olarak tanımladığı hadisede, Yunan S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarının Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada görev uçuşundaki F-16'ya yerden havaya füze kilidi attığı açıklanmıştı.

Türkiye'nin "tacizin" radar kayıtlarını, NATO Genel Sekreterliği ve İttifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndereceğini belirttiği olayı Yunanistan tarafı reddediyor.