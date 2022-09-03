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Fenerbahçe'ye imza atan Michy Batshuayi'den açıklama

Fenerbahçe'ye imza atan Michy Batshuayi'den açıklama

Fenerbahçe'nin 1 yılı opsiyonlu 3 yıllığına kadrosuna kattığı Belçikalı oyuncu Michy Batshuayi, transferden dolayı çok heyecanlı olduğunu söyledi.

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Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Batshuayi, "Gerçek anlamda çok heyecanlı olduğumu söylemek istiyorum. Aynı zamanda çok keyifli ve mutluyum. Bu ülkeye döndüğüm için, özellikle de bu camiaya, bu kulübe geldiğim için çok mutluyum. Benim açımdan çok önemli çünkü burada olmak kendimi fazlasıyla iyi hissettiriyor ve geldiğim andan itibaren de çok iyi karşılandım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de şunları kaydetti:

"Aradığımız bir profildi. Hocamızla beraber geldiğinden beri bazı isimler üzerinde çalışıyorduk, kendisinin en çok istediği bir iki oyuncudan biriydi. İki İngiliz kulübüyle transfer rekabetine girdik, dün gece galip çıkmasını bildik. Ama kendisinin hakkını vereyim, güzel bir duruş gösterdi ve buraya gelmek istedi. Artık evi burası, evi Kadıköy! Bu seneki yapılanmamızda kadromuza çok büyük bir derinlik, çok büyük bir güç katacak. Hayırlı uğurlu olsun. Allah futbolcu şansı versin. Bu yolun sonu inşallah şampiyonluk olsun."

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