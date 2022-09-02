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Bakan Nebati'den ihracat açıklaması! 'Ekonomimizi daha güçlü kılmaya devam ediyoruz'

Bakan Nebati'den ihracat açıklaması! 'Ekonomimizi daha güçlü kılmaya devam ediyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Olumsuz küresel koşullar, zayıf dış talep ve ABD doları lehine gelişen parite etkisine rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor” dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz küresel koşullar, zayıf dış talep ve ABD doları lehine gelişen parite etkisine rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor. TİM verilerine göre ihracatımız ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında artmıştır. İhracattaki artış oranı, ocak- ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 olarak gerçekleşmiştir. 

Rekor tazeledi

Böylece, yıllıklandırılmış ihracatımız ağustos ayı itibarıyla 250,8 milyar dolar seviyesine ulaşarak rekor tazelemiştir. Türkiye Ekonomi Modelimiz sayesinde, ihracat odaklı büyümeyle, ekonomimizi daha güçlü kılmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. 

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