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Bakan Soylu açıkladı : 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu açıkladı : 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu: "Eren Abluka -27 Operasyonunda Şırnak Faraşin yaylası kırsalında üç terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, " Uyarıyoruz.  Teslim olun, yoksa SARI TORBA KAÇINILMAZ! Eren Abluka-27 Operasyonu'nda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında, JÖH ve Komandolarımız, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle 3 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi Kahramanlarımızın eline sağlık." dedi. 

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