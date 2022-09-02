BIST 3.223
DOLAR 18,22
EURO 18,16
ALTIN 1.004,10
HABER /  DÜNYA

Foreign Affairs'ten Bayraktar TB2 analizi: Savaşın beklenmedik kahramanı

Foreign Affairs'ten Bayraktar TB2 analizi: Savaşın beklenmedik kahramanı

Foreign Affairs'da yer alan "Ukrayna savaşı nasıl yeniden çevirdi?" başlıklı makalede TB2 Bayraktar İHA'ların rolüne dikkat çekildi. Makalede, "TB2 beklenmedik bir kahraman" ifadeleri kullanıldı.

Abone ol

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Foreign Affairs'da yer alan "Ukrayna savaşı nasıl yeniden çevirdi?" makalede TB2 Bayraktar SvİHA'ların savaştaki rolüne değinildi.

Lauren Kahn, tarafından kaleme alınan makalenin girişinde şu ifadelere yer verildi:

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcında, uzmanların çoğu Kiev'in hızla düşmesini bekliyordu. Ukrayna kuvvetleri daha büyük ve daha iyi silahlanmış bir orduya karşı savaşıyordu. Rusya'nın birlikleri daha fazla muharebe tecrübesine ve finansmana sahipti.

Tabii ki Kiev düşmedi. Bunun yerine, Ukrayna ordusu Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırısını durdurdu ve geri çekilmeye zorladı. Rusya, savaşın başındaki misyonunu küçülttü ve şimdi Ukrayna'nın güneyin saldırılar gerçekleştiriyor. Soru artık Kiev'in ne kadar dayanabileceği değil. Ukrayna hükümetinin işgal altındaki toprakları geri alıp alamayacağı."

"Ukrayna'nın başarısının birkaç nedeni..."

Ukrayna'nın şaşırtıcı başarısının birkaç nedeni olduğunu dile getiren Kahn, "Rus ordusunun lojistik başarısızlığının ve Rus askerlerinin moralinin bozulmasının" bunda rol oynadığını dile getirdi. Kahn, Batı'nın Ukrayna'ya verdiği destek ve Ukrayna askerlerinin kararlılığını da sözlerine ekledi.

"TB2 beklenmedik bir kahraman"

Türk yapımı Bayraktar TB2 İHA'larının savaşta önemli rol oynadığına değinen Kahn şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'nın Türk yapımı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını konuşlandırmasını düşünün. TB2 beklenmedik bir kahraman: ucuz, saklanması zor ve ağır. Ancak bu insansız hava araçları, topçu veya zırhlı araçlar gibi daha yavaş veya sabit hedefleri bile etkisiz hale getirmede çok başarılı oldu.

Örneğin Mart ayında Ukrayna, Kiev'in kuzeyindeki bir Rus askeri konvoyuna saldırmak için bunları kullandı ve Rusya'nın geri çekilmesine yardımcı oldu. Koordinatları iletmek ve bir Rus kurtarma römorkörünün batışını kaydetmek için bir TB2 yerleştirdi. Ukrayna ayrıca dronun zayıf yönlerini yaratıcı bir şekilde artıya dönüştürdü."

KAYNAK: HABERTÜRK

ÖNCEKİ HABERLER
Bu belirtiler varsa hemen doktorunuza başvurun! Kolon kanseri olabilirsiniz
Bu belirtiler varsa hemen doktorunuza başvurun! Kolon kanseri olabilirsiniz
Kaan Tangöze eşi Kıvılcım Ural kimdir ilk karısı Seçkin Piriler ve kendini asan Ahu Paşakay olayı
Kaan Tangöze eşi Kıvılcım Ural kimdir ilk karısı Seçkin Piriler ve kendini asan Ahu Paşakay olayı
Voila Health Tourism’in birinci yılında muhteşem organizasyon!
Voila Health Tourism’in birinci yılında muhteşem organizasyon!
Kanye West'ten olay yaratan 'porno' itirafı: Ailemi mahvetti
Kanye West'ten olay yaratan 'porno' itirafı: Ailemi mahvetti
Satın aldığı daireyi kiraya verdiler gurbetçi kadın Samsun'da şaşkına döndü
Satın aldığı daireyi kiraya verdiler gurbetçi kadın Samsun'da şaşkına döndü
Peynirin en tatlı hali! İşte herkesin konuştuğu meşhur San Sebastian Cheesecake tarifi
Peynirin en tatlı hali! İşte herkesin konuştuğu meşhur San Sebastian Cheesecake tarifi
Rusya petrolüne tavan fiyat geliyor! G-7 ülkelerinden Rusya'ya bir darbe daha
Rusya petrolüne tavan fiyat geliyor! G-7 ülkelerinden Rusya'ya bir darbe daha
Kasapoğlu, saldırıya uğrayan TFF binasını ziyaret etti; 2 kişi daha gözaltında
Kasapoğlu, saldırıya uğrayan TFF binasını ziyaret etti; 2 kişi daha gözaltında
Ekrem İmamoğlu 'icraat' dedi paylaşımına yorum yağdı en dikkat çekeni ise bu oldu
Ekrem İmamoğlu 'icraat' dedi paylaşımına yorum yağdı en dikkat çekeni ise bu oldu
OneWordTweet akımı çığ gibi büyüyor! Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'nun alıntılı tweeti bomba
OneWordTweet akımı çığ gibi büyüyor! Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'nun alıntılı tweeti bomba