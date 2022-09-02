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Peynirin en tatlı hali! İşte herkesin konuştuğu meşhur San Sebastian Cheesecake tarifi

Peynirin en tatlı hali! İşte herkesin konuştuğu meşhur San Sebastian Cheesecake tarifi

Günümüzde en çok tüketilen süt ürünlerinden biri olan Peynir ile birçok tatlı yapılmaktadır. Listenin en başında ve oldukça meşhur olan tatlı ise San Sebastian Cheesecake'tir. İspanyol mutfağına ait olmasına rağmen namı hemen hemen tüm dünyaya yayılmış olan San Sebastian Cheesecake tatlısını evde yapmak isteyenler meşhur tatlının tarifini araştırmaya devam ediyor. İşte herkesin konuştuğu mehşur San Sebastian Cheesecake tarifi kolay ve pratik hazırlanışıyla sizlerle...

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San Sebastian Cheesecake tatlısı ilk olarak İspanya’nın San Sebastian şehrinde meydana çıkmıştır. Peynirin en tatlı hali olarak adlandırılan meşhur tatlının namı zaman içerisinde tüm dünyaya yayılmıştır. Yerken ağzınızın suyu akacak, tadı damağınızda kalacak olan San Sebastian Cheesecake tarifi günümüzde araştırılmaya devam ediliyor. Peki San Sebastian Cheesecake tarifi nasıl yapılır, malzemeleri  ve püf noktaları neler? İşte herkesin evde denemek istediği o mehşur peynir tatlısı San Sebastian Cheesecake tarifi en kolay yönleriyle sizlerle... 

San Sebastian Cheesecake tarifi için gerekli malzemeler

*600 g beyaz peynir
*1 su bardağı + 3 yemek kaşığı şeker
*4 adet yumurta
*2 yemek kaşığı un
*400 ml sıvı krema

Kalıbı yağlamak için;
Tereyağı yada margarin

San Sebastian Cheesecake tarifinin yapılışı

San Sebastian Cheesecake tarifini yapmaya ilk olarak aldığımız beyaz peynir ve şekerimizi büyük bir kasede mikser yardımı ile güzelce çırparak başlıyoruz. Şeker eriyene denk çırpma işlemine devam ediyoruz. Şekerimiz eridikten sonra tarifte kullanacağımız 4 adet yumurtayı tek tek kasemizin içerisine kırarak çırpmaya devam ediyoruz. Yumartamızı da iyice karıştıktan sonra hazırladığımız harcımızın içerisine un ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz.  Son olarak sıvı kremamızı da ekledikten sonra çırpma işlemine birkaç dakika daha yaparak malzemelerin iyice karışmasına dikkat ediyoruz. Fırında pişireceğimiz kalıbın içerisine kestiğimiz pişirme kağıdını yağladıktan sonra güzelce serelim. Daha sonra hamurumuzu kalıba dökelim ve önceden ısıttığımız 200°C fırında 35-40 dakika kadar pişirelim. Pişirme sonrası hazır olan Cheesecakekimizi 1 saat kadar soğumaya bıraktıktan sonra artık  istediğiniz gibi süsledikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

San Sebastian Cheesecake tarifinin püf noktaları 

* Tarifte kullandığınız 4 adet yumurtayı tek tek kırarak çırpmalısınız. İlk yumurtayı güzelce çırptıktan sonra ikinci yumartayı kırarak çırpma işlemine devam etmelisiniz. Yumurtaları üst üste kırarark hepsini aynı anda çırpmayın.

*San Sebastian Cheesecake yaparken kullanmış olduğunuz peynirin suyunu iyice süzmeye dikkat edin. 

*San sebastian cheesecakekinizi dilediğiniz sosla süsleyebilirsiniz. Örneğin bir tencerinin içerisine su koyarak kaynatın. Üzerinde başka bir kaba aldığınız beyaz çikolatalarınızı eriterek servis öncesi dilimlediğiniz cheesecakekinizin üzerinde gezdirebilirsiniz.

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