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Ekrem İmamoğlu 'icraat' dedi paylaşımına yorum yağdı en dikkat çekeni ise bu oldu

Ekrem İmamoğlu 'icraat' dedi paylaşımına yorum yağdı en dikkat çekeni ise bu oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'da başlayan tek kelimelik tweet akımına katıldı. Hesabından 'icraat' yazarak paylaşımda bulunan İmamoğlu'na kullanıcılar 'tatil' notuyla yanıt verdi.

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Tüm dünyada hızla büyüyen Twitter tek kelime akımı (OneWordTweet), sosyal medyada büyük ilgi gördü. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu Twitter'da tek kelimelik tweet akımına katıldı. Twitter hesabından 'icraat' yazarak paylaşan İmamoğlu'na çok sayıda kullanıcı yorum yazdı.

İmamoğlu'nun tatil yaptığı dönemde İstanbul'da meydana gelen afetlerler hatılatıldı.  Seçim döneminde söylenen ucuz ulaşımdan, su faturasına indirime kadar pek çok vaadi gündeme getirildi. Kullanıcılar ayrıca yolda kalan ve geç gelen toplu ulaşım araçlarını da hatırlattı.

İmamoğlu'nun tatil paylaşımı

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