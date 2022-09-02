Ekonominin eski kurdu Remzi Özdemir'den hazırlıklı olun uyarısı! "Doğalgaz ve benzin bulamayacağız"

Ünlü Ekonomist ve Piyasa Uzmanı aynı zamanda Yeniçağ Gazetesi yazarı Remzi Özdemir yine çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdemir yaptığı açıklamada doğalgaz ve benzin'de kıtlık yaşanacağını ifade ederken dolar yüzünden fiyatlarda çok ciddi atışlar olacağını söyledi. Ayrıca ünlü ekonomist, "Buğday dâhil olmak üzere doğalgaz hatta benzini bile bulamayacağız. Neden bulamayacağımızı da açıklayayım. Çünkü dolarımız olmadığı için bulamayacağız" ifadelerini kullandı.

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Yaptığı açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine çeken ekonomist Remzi Özdemir yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Federal Rezerv Sistemi’in (FED) piyasadan dolar çekeceğini bu yüzden de Türkiye’nin dolar kıtlık yaşayacağını söyleyen Özdemir, ayrıca "Eylül ayından sonra Türkiye’yi zor bir dönem bekliyor. Herkes hazırlıklı olsun.” dedi.

"Merkez Bankası hoyrat bir şekilde kullanıyor"

Merkez Bankası’nın doların yükselmemesi için piyasaya sürekli müdahale ettiğini söyleyen Remzi Özdemir uyarılarını tek tek sıraladı. Özdemir Yeniçağ’a yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası adeta mendil açarak topladığı döviz rezervini hoyrat bir şekilde piyasaya müdahalede kullanmasına dikkat çekti. Remzi Özdemir açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

Nitekim son bir aya baktığımız zaman Rusya’dan Akkuyu’dan dolayı gelen 15 milyar dolar var. Yine Körfez sermayesi ve borsa ve Eurobond’a gelen 5 milyar dolar daha var. Yaklaşık olarak 6 -7 milyar dolar da turizm geliri var. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda 25 milyar dolar ülkenin kasasına dolar girişi oldu.”

Doların neden düşmediğini açıkladı

Türkiye'nin son 1 ayda 25 milyar dolarlık bir gelir elde ettiğine dikkat çeken Özdemir, doların ise neden düşmediğine açıklık getirdi. Müthiş bir döviz açığı olduğunun altını çizen ünlü ekonomist Türkiye’nin dış ticaret açığının büyük olmasının yanı sıra üretmeyen bir ülke olmamasına vurgu yaptı. Özdemir ayrıca Türkiye’nin ticaret açığının sürdürülebilir bir seviyede olmadığını açıklayarak “Ekmeğinden samanına kadar birçok temel gıdayı dahi ithal ettiği için müthiş bir döviz açığı var. Nitekim en son TÜİK verilerine göre Türkiye’nin bir önceki ay ticaret açığı 10 milyar dolar. Bu finanse edilebilecek sürdürülebilir bir olay değil.” ifadelerini kullandı.

"Fiyatlar çok ciddi artacak, doğalgaz hatta benzini bile bulamayacağız"

Türkiye’nin dış ticaret açığının giderek arttığını ifade eden Remzi Özdemir bu durumun Türkiye'ye etkilerinin çok ciddi olacağını şu sözlerle ifade etti;

“Önünde sonunda patlayacak. Bu patlama sonrasında da önümüze iki seçenek çıkacak. Birincisi fiyatlar çok ciddi artacak. İkincisi ise buğday dâhil olmak üzere doğalgaz hatta benzini bile bulamayacağız. Neden bulamayacağımızı da açıklayayım. Çünkü dolarımız olmadığı için bulamayacağız.”

“Doğalgaz almak borç alındı”

BOTAŞ’ın doğalgaz alabilmek için 1 milyar Euro borçlandığının altını çizen Özdemir günün sonunda kur krizi yaşanacağına dikkat çekti. Özdemir "BOTAŞ, uluslararası piyasalara doğalgaz almak için 1 milyar Euro borçlandı. Üretmeyen böyle bir ülkeye ne kadar dolar girerse girsin önünde sonunda kur krizi yaşanacak.” dedi.

Remzi Özdemir uyardı: "Herkes hazırlıklı olsun"

ABD'nin merkezi bankacılık sistemi olan Federal Rezerv Sistemi’in (FED) önümüzdeki günlerde bilanço küçülterek piyasadan dolar çekeceğini ifade eden Özdemir bu konu ile ilgili çok önemli uyarılarda bulundu. Türkiye’yi zor bir dönemin beklediğini ifade eden ünlü ekonomist açıklamasına şöyle devam etti;