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Şehit Astsubay Okan Meteöz Mersin'de gözyaşlarıyla toprağa verildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şehit Astsubay Okan Meteöz Mersin'de gözyaşlarıyla toprağa verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Hava Savunma Astsubayı Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün cenazesi, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

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Meteöz'ün naaşı, ailesinin Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Hacıhamzalı Mahallesi'ndeki Şehit Ömer Kara İlkokulu'nun bahçesine götürüldü.

Buradaki törene katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehidin annesi Ayfer, babası Bülent ve eşi Büşra Meteöz ile yakınlarına başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Meteöz'ün naaşı, mahalledeki mezarlığa defnedildi.

Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan Hava Savunma Astsubayı Kıdemli Çavuş Okan Meteöz, sevk edildiği hastanede dün şehit olmuştu.

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