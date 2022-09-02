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Viral haline gelen korkunç TikTok oyunu bir çocuğun daha canını aldı

Viral haline gelen korkunç TikTok oyunu bir çocuğun daha canını aldı

TikTok kullanan çocuklar arasında viral haline gelen korkunç oyun, bir çocuğun daha canını aldı. İngiltere'de 14 yaşındaki Leon Brown boğma oyunu nedeniyle hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni annesi tarafından bulundu.

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30 yaşındaki İskoçyalı anne Lauryn Keating oğlu Leon'u odasında tepkisiz halde yatarken bulunca korkunç gerçek ortaya çıktı. Polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada '14 yaşındaki bir çocuğun ani ölümü ihbarını aldık. Ölümüne dair şüpheli bir durum yok' dedi. Keating daha sonra oğlunun TikTok'ta viral haline gelen boğulma mücadelesine katıldığını öğrendi.

TikTok'ta dolaşan ölümcül oyunlardan yalnızca biri olan bu oyun, kullanıcılara nefeslerini ne kadar süre tutabileceklerini görmeleri için kendilerini boğmalarını içeriyor. Beyne giden oksijeni kısıtlayan bu tehlikeli oyun, potansiyel olarak nöbetlere, ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabiliyor. 

Keating, diğer gençlerin aynı kaderi yaşamasını önlemek için oğlunun trajik ölümü hakkında herkesi bilgilendirmeye çalışıyor. Acılı anne, 'Kendi çocuğunuzun bunu yapabileceğini beklemezsiniz. Lütfen onları uyarın. Bu çevrimiçi zorbalık hayatlarına değmez. Beğeni ya da ne için yapıyorlarsa, buna değmez' dedi. 

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