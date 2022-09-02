Sevivor Sevmiyor oyuncusu Zeynep Çamcı'dan müjde! 4 sene sonra o dizide karar kıldı

4 yıldır ekranlardan uzak bir yaşam süre ünlü oyuncu Zeynep Çamcı yeni dizisi ile ekranlara yeniden dönüyor. Ünlü oyuncunun TRT1'de yayınlanacak olan dizisi bomba etkisi yaratacak

Abone ol

Son olarak 2018 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan Adı Zehra dizisinde başrol oynayan ünlü oyuncu Zeynep Çamcı başarılı oyunculuk performansıyla herkesi kendine hayran bırakmıştı.

4 yıldır ekranlardan uzak bir yaşam süren ünlü oyuncu ilk olarak Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik filmi ile adını duyurmuştu. Aynı zamanda senaryo yazımı ile de ilgilenen ünlü oyuncu uzun yıllar sonra ekrana döneceğini açıkladı.

İşte Çamcı'nın yeni dizisi...

Leyla ile Mecnun, Adını Sen Koy, Kara Yazı gibi dizilerde rol alan oyuncu televizyon dünyasından uzak kaldığı dönemde 'Terapist', 'Adım Başı Kafe' adlı dijital dizilerde rol aldı.

Yeniden televizyon dizilerine dönmeye ikna edilen ünlü oyuncu TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan 'Güzel Günler' isimli sıcak aile hayatını konu alan dizide başrol oynayacak.

Güzel Günler dizisinin konusu:

Başrollerinde son olarak Kırmızı Oda dizisinde rol alan başarılı oyuncu Binnur Kaya, Zeynep Çamcı, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Yıldıray Şahinler, Olgun Toker, Orkuncan İzan, gibi ünlü isimlerin rol aldığı Güzel Günler adlı dizide Selma ve Mihran adlı karakterlerin doğdukları gün kulaklarına fısıldanılan aşkın gizemleri, zorlukları ve neşeli anlarının hikayesini konu alıyor.

Zeynep Çamcı kimdir?

11 aralık 1986 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğuştur. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema bölümü mezunu olan Zeynep Çamcı ilk olarak Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik adlı film serilerinde oynadığı rollerle adını duyurmuştur.

Daha sonra Adını Feriha Koydum, Meryem, Adını Sen Koy, Seviyor Sevmiyor gibi ünlü yapımlarda rol alan oyuncu 2015 yılında Serhat Bayram ile nikah masasına oturmuştur.