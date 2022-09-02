Erdoğan'dan 'AK Parti kapatılacak' diyen Ahmet Şık'a tepki: Bu zat teröristin tekidir gücü yetmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİP milletvekili Ahmet Şık'ın "AK Parti kapatılacak" sözlerine tepki göstererek, "Bu zat teröristin tekidir gücü yetmez" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, AK Parti'nin kapatılacağı ve üyelerinin yargılanacağı tehditleri savuran Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Ahmet Şık'a sert tepki gösterdi.

Soyadı şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum

Erdoğan, "Bu zat zaten teröristin tekidir. Nasıl olduysa bir vekil olma şansını yakaladı. Şu anda da bu ifadeleri kullanıyor. Hukuk devletinin içinde teröristlerin yaklaşım tarzıyla bir yaklaşım içinde. Soyadı şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Gücü ne AK Parti'yi kapatmaya da ne de mahkum yetmeye yeter. Önce o kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın. Birçok terör örgütlerinin içinde yer almış bir kişidir. Dokunulmazlığı kalktıktan sonra ceza davaları arkasından gelecektir." ifadelerini kullandı.

Ahmet Şık ne demişti? Ahmet Şık, Youtube'da katıldığı bir programda "AKP'ye ya da MHP'ye bırakmayacağız bu muhalefeti. Onlar zaten darma duman olacaklar. Suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacaklar. AKP bu nedenle kapatılacak. AKP bir siyasi parti muamelesi görmeyecek. Siyasi parti kılığına girmiş bir suç örgütü diyecekler." ifadelerini kullanmıştı.

Milleti ahmak yerine koyuyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun KHK'lıların göreve iade edileceğine yönelik söylemlerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun şu anda herhangi bir kazanılmış, elde edilmiş, kendisine milletin verdiği bir yetki ve hakkının olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Ama o durmadan, ikide bir, böyle o yalan üstüne yalanlarına devam ediyor. Bir defa Türkiye bir hukuk devleti. Bu hukuk devletinin içerisinde siz ne zamandan beri yargı oldunuz da yargının yetkilerini, haklarını kendinde kullanıyorsun? Bu ifadeler neyi getirir? Yani 'Ben şu anda yargıyım, hem hakimim hem savcıyım ve gelince bunların hepsini serbest bırakacağım.' Bu anlama gelmiyor mu? Böyle bir yetkisi var mı? Yok. Böyle bir yetkin olmadığına göre bu, milleti kusura bakmayın tamamen ahmak yerine koyup, aldatmaktan başka bir şey değildir. Şu anda KHK'yla ilgili olarak bir şeyler bekleyen vatandaşı aldatmak, kandırmak ve işte 'Bak ben bunu yaparım.' Sen önce elindeki büyükşehir belediyelerinde vatandaşa verdiğin sözleri yerine getir. Su paraları nasıl söz verilmişti. Şimdi su paraları nerelere indirildi? Öyle mi? Yoksa çıkarıldı. Şu anda vatandaş su paraları konusunda ciddi sıkıntılar içerisinde mi? İçerisinde. Ücretlerde, otobüs ücretlerinde vesaire sıkıntı içinde mi? İçinde. Bunların sözünü nasıl vermişlerdi seçim meydanlarında? Farklı vermişlerdi. Ama şimdi geldikleri yer neresi? Ortada.

Değerli arkadaşlar, bunların hepsi maalesef 2023 seçimlerine yönelik yalanlardan başka bir şey değil. Hepsi yalan. Türkiye bir hukuk devletidir ve bu hukuk devletinin içerisinde de KHK'nın vermesi gereken kararları herhalde siyasiler olarak biz böyle bir yetkiyi kullanamayız. Hukuk devletinin içerisinde hakimlerin, savcıların yetkisi onlara aittir. Dolayısıyla siyasi bu yetkiyi kullanma hakkına sahip değildir. Benim milletim de bu kadar, kusura bakmayın enayi değildir."

Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyareti

Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyaretiyle ilgili konuşan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bay Kemal maalesef partisinin içindeki vekillere sahip değil. Kendi vekili kalkıp SİHA'ları terör örgütleriyle mukayese ettiğini bilmiyor. TB2. TB3 nedir diye soruyor. Haberi yok. İHA hakkında dersini de iyi çalışmamış. Nasıl olduysa Samsun'a uğrayıverdi.

Oğul Bush'un ABD'de başkan olduğu zamanda Türkiye'ye vermeleri gereken İHA'ları vermemişlerdi. O zaman Özdemir Bey çocukları ile beraber adımı attılar. İHA'ları üretmeye başladılar, arkasından SİHA'ları ürettiler. Şimdi de Akıncı'yı ürettiler. Samsun'da da görüyorsunuz savaş uçaklarına yönelik çalışmaları da var.

Türkiye bu ürünleri ithal eder bir ülke değil tam aksine ihraç eden bir ülke durumuna geldi. BAYKAR başarılarının üzerine başarılarını katlıyor. BAYKAR değil başkaları da birçok şeyler yapıyorlar. Devlet olarak biz de mühimmatları üreterek BAYKAR'a bu unsurları veren durumuna geldik. Türkiye şimdi yüzde 80'e çıktı milli üretim. Türkiye birçoklarının da korkulu rüyası haline geldi."

Yunanistan'ın NATO içinde kıymeti yok

Yunanistan'ın rahatsızlığı üzerine NATO Komutanlığının 30 Ağustos mesajını silmesi ve Türk savaş uçaklarına S-300 taciziyle ilgili ilgili olarak Erdoğan, "NATO manevrasını yaptığı her zamanki gibi. Türkiye ile beraber ayrı bir güç olduklarını ifade etti. Yunanistan'ın rahatsız olması, Yunanistan'ın NATO'ya olumsuz yaklaşım sunması Türkiye-NATO ilişkilerini zayıflatmaz. Yunanistan'ın NATO içinde kıymeti yok. Türkiye varsa NATO güçlü. Türkiye yoksa NATO güçlü değil." dedi.