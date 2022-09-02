En kolay şerbetli tatlı tarifi! Vezir parmağı tatlısı evinizde Masterchef havası yaratacak

Tatlılar, Türk mutfağında oldukça önemli bir konuma sahip durumda. Özellikle akşam yemekleri sonrası en çok tüketilen gıdalar arasında yer alan tatlı, birçok kişi için olmazsa olmazlar arasında bulunuyor.

Farklı tarif türleri internet üzerinden sıklıkla araştırılırken, vezir parmağı tatlısı da yapımı ve tarifi merak edilen tatlılar arasında yer alıyor. Peki vezir parmağı tatlısı nasıl yapılır? İşte a'dan z'ye püf noktaları ile birlikte vezir parmağı tatlısı malzemeleri ve tarifi.

Vezir parmağı tatlısı tarifi için malzemeler

125 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay bardağı şeker

Aldığı kadar un

Bulamak için:

İrmik

Şerbeti için: