En kolay şerbetli tatlı tarifi! Vezir parmağı tatlısı evinizde Masterchef havası yaratacak
Her yemekten sonra ağzını tatlandırmak isteyenler farklı farklı tatlı türlerine yöneliyor. Vezir parmağı tatlısı da en çok tüketilen tatlılar arasında yer alıyor. Peki vezir parmağı tatlısı malzemeleri nedir ve nasıl yapılır?Abone ol
Tatlılar, Türk mutfağında oldukça önemli bir konuma sahip durumda. Özellikle akşam yemekleri sonrası en çok tüketilen gıdalar arasında yer alan tatlı, birçok kişi için olmazsa olmazlar arasında bulunuyor.
Farklı tarif türleri internet üzerinden sıklıkla araştırılırken, vezir parmağı tatlısı da yapımı ve tarifi merak edilen tatlılar arasında yer alıyor. Peki vezir parmağı tatlısı nasıl yapılır? İşte a'dan z'ye püf noktaları ile birlikte vezir parmağı tatlısı malzemeleri ve tarifi.
Vezir parmağı tatlısı tarifi için malzemeler
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125 gram tereyağı
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1 çay bardağı sıvı yağ
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1 adet yumurta
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1 paket kabartma tozu
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1 paket vanilya
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1 çay bardağı şeker
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Aldığı kadar un
Bulamak için:
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İrmik
Şerbeti için:
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3, 5 su bardağı su
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3 su bardağı şeker
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İlk olarak parmağı tatlısının şerbetini hazırlayın. Şerbet için şeker ve suyu tencereye ekleyin. 15 dakika kadar kaynatın.
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Sonrasında bir iki damla daha limon ekleyin 5 dakika kadar daha kaynatıp ocağın altını kapatın.
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Bütün malzemeleri iyice karıştırıp kulak memesi kıvamında hamur yapın.
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Kulak memesi kıvamına gelen hamura parmak şekli verin ve irmiğe bulayın.
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Ortaya çıkan bu hamuru 170 derecedeki fırında pişirin.
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Biri sıcak diğeri soğuk olacak şekilde hazırlayın (ya tatlı sıcak şerbet soğuk ya da tatlı soğuk şerbet sıcak)
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Vezir parmağı tatlısının hamuru şerbeti içine çekince servise hazır hale gelecektir.
Vezir parmağı tatlısı püf noktaları nelerdir?
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Öncelikli olarak şerbeti hazırlamalı ve soğumaya bırakmalısınız.
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Hamurunu hazırlarken kullandığınız tüm malzemelerin oda ısısında olması oldukça önemli bir konu.
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Hamurun kulak memesi yumuşaklığına gelinceye kadar unu kontrollü bir şekilde eklememiz gerekiyor.
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Tatlı ile şerbeti birleştirirken mutlaka birinin sıcak, bir diğerinin ise soğuk olmasına dikkat etmelisiniz. İlk olarak şerbeti yapıp soğumaya bıraktıysanız vezirparmağı kurabiyeler fırından çıktıktan 1-2 dakika sonra şerbetlendirmelisiniz.
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Tatlınızı servis ederken Hindistan cevizi, toz fındık ya da toz Antep fıstığı ile tercihe bağlı olarak süsleyebilirsiniz.
Vezir parmağı tatlısı kaç kalori?
1 adet vezir parmağı tatlısı tükettiğinizde yaklaşık olarak 125 kaloriyi almış olacaksınız.