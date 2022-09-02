BIST 3.222
DOLAR 18,22
EURO 18,22
ALTIN 1.002,60
HABER /  GÜNCEL

Yurtdışına kaçarken Milas'ta yakalanmıştı! Ünsal Ban adliyeye sevkedildi eşinin mahrem görüntülerini...

Yurtdışına kaçarken Milas'ta yakalanmıştı! Ünsal Ban adliyeye sevkedildi eşinin mahrem görüntülerini...

AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban adliyeye sevk edildi. Ban, eşinin mahrem görüntülerini paylaşmış ve yurtdışına kaçmak isterken Muğla'nın Milas ilçesinde Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanmıştı.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalanan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ünsal Ban, eşi Zehra Taşkesenlioğlu'nun ev içinde başı açık mahrem görüntülerini organize suç örgütü liderine göndermiş ve ardından savcılıkça gözaltı kararı verilmişti. 

Gasp Büro amiri, Ünsal Ban'ın adliyeye getirilmesini fotoğraflayan gazetecilerin Adliye'deki Basın Odası'nı bastı...

Ünsal Ban neden gözaltına alındı?

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, son dönemde olaylı boşanma süreciyle gündeme gelmişti. Akademisyen Ünsal Ban, Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma dilekçesinde kendisinden 70 milyon lira maddi ve manevi tazminat istediğini duyurmuştu. Ban, bazı ifşalarda bulunacağı mesajını vermişti.

Zehra Taşkesenlioğlu'nun kocası için 'zenginleşirken benim ve ailemin gücünden faydalandı, ben ona iş kursun diye 2,5 milyon dolar verdim' demesine karşılık olarak Ünsal Ban, "Sormak lazım, 2,5 milyon doları nereden buldu?" diye sormuştu.

Sedat Peker, Ünsal Ban, boşanma aşamasında olduğu eşi Tașkesenlioğlu’nun gönderdiği bir videoyu paylaşmıştı. Ban tarafından kayda alınan videoda Taşkesenlioğlu'nun başının açık, elinde bıçak olduğu görülmüştü.

Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunurken, Ban Yunanistan'a kaçarken yakalanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor için İstanbul'a geldi
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor için İstanbul'a geldi
Viral haline gelen korkunç TikTok oyunu bir çocuğun daha canını aldı
Viral haline gelen korkunç TikTok oyunu bir çocuğun daha canını aldı
Çiftlik Bank Tosuncuk' un 'idam edilmesi' istendi! Tosuncuk 'Sen idam edil' diye karşılık verdi
Çiftlik Bank Tosuncuk' un 'idam edilmesi' istendi! Tosuncuk 'Sen idam edil' diye karşılık verdi
Kadıköy'de bulunan 'Perili Köşk' 449 milyon 363 bin 500 TL’ye satıldı
Kadıköy'de bulunan 'Perili Köşk' 449 milyon 363 bin 500 TL’ye satıldı
Gülşen hakkında iddianame hazırlandı! Gülşen neyle suçlandı işte istenen hapis cezası
Gülşen hakkında iddianame hazırlandı! Gülşen neyle suçlandı işte istenen hapis cezası
Farah Zeynep Abdullah'ı makyajsız haliyle görenler tanıyamadı! Resmen hayranlarını kandırmış
Farah Zeynep Abdullah'ı makyajsız haliyle görenler tanıyamadı! Resmen hayranlarını kandırmış
Fenerbahçe, Chelsea yıldızıyla anlaştı! Michy Batshuayi İstanbul'a geldi
Fenerbahçe, Chelsea yıldızıyla anlaştı! Michy Batshuayi İstanbul'a geldi
Takside unuttuğu 47 bin lirası teslim edilen İngiliz uyruklu vatandaş Türkler için böyle söyledi
Takside unuttuğu 47 bin lirası teslim edilen İngiliz uyruklu vatandaş Türkler için böyle söyledi
İçişleri'nden 81 ile yeni genelde! Yıl sonuna kadar yoğunlaştırılması istendi
İçişleri'nden 81 ile yeni genelde! Yıl sonuna kadar yoğunlaştırılması istendi
Galatasaray, Kaan Ayhan için yeniden harekete geçti! 4 milyon euro teklif edildi
Galatasaray, Kaan Ayhan için yeniden harekete geçti! 4 milyon euro teklif edildi