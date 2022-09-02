Yurtdışına kaçarken Milas'ta yakalanmıştı! Ünsal Ban adliyeye sevkedildi eşinin mahrem görüntülerini...

AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban adliyeye sevk edildi. Ban, eşinin mahrem görüntülerini paylaşmış ve yurtdışına kaçmak isterken Muğla'nın Milas ilçesinde Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanmıştı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalanan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ünsal Ban, eşi Zehra Taşkesenlioğlu'nun ev içinde başı açık mahrem görüntülerini organize suç örgütü liderine göndermiş ve ardından savcılıkça gözaltı kararı verilmişti.

Gasp Büro amiri, Ünsal Ban'ın adliyeye getirilmesini fotoğraflayan gazetecilerin Adliye'deki Basın Odası'nı bastı...

Ünsal Ban neden gözaltına alındı?

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, son dönemde olaylı boşanma süreciyle gündeme gelmişti. Akademisyen Ünsal Ban, Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma dilekçesinde kendisinden 70 milyon lira maddi ve manevi tazminat istediğini duyurmuştu. Ban, bazı ifşalarda bulunacağı mesajını vermişti.

Zehra Taşkesenlioğlu'nun kocası için 'zenginleşirken benim ve ailemin gücünden faydalandı, ben ona iş kursun diye 2,5 milyon dolar verdim' demesine karşılık olarak Ünsal Ban, "Sormak lazım, 2,5 milyon doları nereden buldu?" diye sormuştu.

Sedat Peker, Ünsal Ban, boşanma aşamasında olduğu eşi Tașkesenlioğlu’nun gönderdiği bir videoyu paylaşmıştı. Ban tarafından kayda alınan videoda Taşkesenlioğlu'nun başının açık, elinde bıçak olduğu görülmüştü.

Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunurken, Ban Yunanistan'a kaçarken yakalanmıştı.