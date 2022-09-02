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Yusuf Yazıcı, Trabzonspor için İstanbul'a geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor için İstanbul'a geldi

Lille'de top koşturan Yusuf Yazıcı, eski takımı Trabzonspor'a dönüyor. Bordo-Mavililerle 1 yıllığına kiralık olarak yeniden söz kesmeye hazırlanan Yazıcı, İstanbul'a geldi.

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Fransa'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Yusuf'u Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşıladı.

"Tekrardan döndüğüm için mutluyum"

Havalimanı çıkışında basın mensuplarına konuşan 25 yaşındaki oyuncu, "Tekrardan döndüğüm için mutluyum, heyecanlıyım. Umarım bu heyecanımı sahada başarı ile pekiştiririm. Buraya gelişimdeki süreçte taraftarın desteğini çok fazla şekilde gördüm. Onlara da en içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Umarım onları çok sevindiririm." ifadelerini kullandı.

2019-2020 sezonu öncesi Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf, geçen sezonun ikinci yarısında CSKA Moskova forması giymişti.

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