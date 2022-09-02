Yeni bir sistem geliştirmeyi başardılar! Havadan şarjda yeni rekor 30,5 metre oldu

Akıllı telefon ve akıllı saatleri kablosuz şarj etmek kısmen mümkün olsa da yine de temas gerekiyor. Yeni bir çalışmada 30,5 metreye kadar hiçbir temasa gerek kalmadan telefon şarj edilebildi.

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Sejong Üniversitesi'nden araştırmacılar, Optics Express dergisinde yayınlanan bir çalışmasında kızılötesini kullanarak kullanarak 30,5 metre mesafeden elektriğin iletilebildiği yeni bir sistem geliştirmeyi başardılar.

Laboratuvar testleri sırasında araştırmacılar, yeni sistem ile 400 mW ışık gücü aktarabildi. Kablosuz olarak aktarılabilen güç miktarı şimdilik çok az güç gerektiren sensörleri şarj edebiliyor.

Sistemin daha fazla geliştirilmesiyle, halka açık yerlerde cep telefonu, akıllı saat ve dizüstü bilgisayarları temassız bir şekilde şarj etmek mümkün olabilir.

Çalışmanın baş yazarı Jinyong Ha, "Cihazlara kablosuz olarak güç verme yeteneği, telefonlarımız veya tabletlerimiz için güç kablolarının taşınması ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Ayrıca, Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazları ve fabrikalarda süreçleri izlemek için kullanılan sensörler gibi çeşitli sensörlere güç sağlayabilir" dedi.

Xiaomi, havadan şarj teknolojisini duyuran ilk şirket oldu

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, kablosuz şarj istasyonu Mi Air Charge'ı geçen yıl duyurduğunda büyük ses getirmişti. Enerjiyi dalgalar halinde iletmesiyle rakiplerinden ayrılan Mi Air Charge, hiçbir kabloya ihtiyaç duymadan gerçek kablosuz şarj deneyimini bütün bir odanın içerisine yayabiliyor olmasıyla dikkat çekiyor.

Xiaomi'nin henüz geliştirilme aşamasında olduğunu söylediği kablosuz şarj istasyonunun gelecekte satışa çıkıp çıkmayacağı ya da ne zaman hazır olacağı bilinmiyor.

Kaynak: Interestıng Engıneerıng