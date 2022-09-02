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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Maxi Gomez göndermesi

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Maxi Gomez göndermesi

Trazonspor, Maxi Gomez üzerinden Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Uruguaylı yıldız bir ay boyunca Fenerbahçe ile anılmış, Trabzonspor 36 saatte transferi bitirmişti.

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Neredeyse 1 aydır Fenerbahçe’nin bitirmeye çalıştığı Maxi Gomez, 36 saatlik bir operasyonla Trabzonspor'un forması giydi. 

Bordo Mavili ekibin transferi duyurduğu paylaşımı ise büyük yankı uyandırdı. Bordo Mavili ekip paylaşımında, "Bazı golcüler formayı giyer ve gol atar. Bazıları ise daha giymeden..." ifadelerini kullanarak transferde karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

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