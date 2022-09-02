Aleyna Tilki'nin annesi masanın üzerine uzanıp poz verdi! "Bu fizik kızlarında bile yok"

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin kendisi gibi şarkıcı olan annesi verdiği pozlarla kızlarına taş çıkardı. Masanın üzerine uzanıp poz veren Havva Öztel cesur paylaşımıyla gündem oldu.

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Cevapsız Çınlama şarkısı ile genç yaşta birçok başarıya imza atan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin 44 yaşındaki annesi Havva Öztel geçtiğimiz günlerde müzik dünyasına adım atmıştı.

Hayali gerçek olmuştu

2017 yılında eşi Mehmet Tilki'den ayrılan ve kızları ile yaşamaya başlayan Havva Öztel sosyal medya hesaplarından şarkı söylerken çektiği videolarla çok sayıda beğeni alıyordu. Öztel güzelliğinin yanı sıra sesiylede herkesi etkilemeyi başarmıştı. Ünlü ismin hayali gerçek oldu.

Magazin dünyasına bomba gibi düştü

Bergen'in 'Seni Kalbimden Kovdum' şarkısını yorumlayan Havva Öztel ses getirecek bir kliple şarkısını sevenleriyle Youtube kanalında paylaşmıştı. Öztel'in şarkısı ve klibi izlenme rekorları kırarken çok sayıda güzel yorum almıştı.

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü isimler arasında yer alan Havva Öztel son olarak İnstagram hesabından paylaştığın bir fotoğrafla magazin dünyasına bomba gibi düştü.

"Eline su dökemez..."

Ünlü isim masaya uzanarak paylaştığı göğüz dekolteli pozu seni kalbimden kovdum etiketiyle takipçilerinin beğenisine sundu. Öztel'in pozuna kısa sürede binlerce beğeni geldi ve gündem oldu.

Fotoğrafların altına 44 yaşındaki ünlü ismin hayranları "Hollywood artistleri eline su dökemez", "Muhteşem bir kadınsın" yorumları yaptı. İşte Havva Öztel'in o pozu...