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Cuma namazı sırasında bombalı saldırı! 18 ölü, Taliban destekçisi din adamı da aralarında

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cuma namazı sırasında bombalı saldırı! 18 ölü, Taliban destekçisi din adamı da aralarında

AFGANİSTAN'ın Herat vilayetinde bir camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada, 18 kişi öldü 23 kişi yaralandı. Taliban öncesi dönemde de Taliban'a yönelik sık sık destek açıklamalarıyla gündeme gelen din adamı Mevlevi Mucib Rahman Ensari de hayatını kaybedenler arasında.

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Herat Vilayet Sözcüsü Hamidullah Motevakil, basına yaptığı açıklamada, Guzergah Camisi'nde meydana gelen intihar saldırısında aynı zamanda caminin imamı ve vaizi olan Ensari'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

18 ölü 23 yaralı

Açıklamada, intihar saldırısı nedeniyle ilk belirlemelere göre, en az 18 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıkları ise Ensari'nin bazı korumalarının da yaşamını yitirdiğini ifade etti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Taliban sözcüsünden Ensari açıklaması

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ensari'nin ölümünden dolayı derin üzüntü duyduklarını ifade ederek, faillerin yakalanıp cezalandırılacağını aktardı.

Herat'ta büyük bir medreseyi yöneten ve burada dersler veren Ensari, Taliban öncesi dönemde de sık sık Afganistan hükümetine yönelik şiddetli eleştirileri, Taliban lehine güçlü destek açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Ensari'nin özellikle kadın haklarına yönelik açıklamaları ise tepki uyandırmıştı.

11 Ağustos 2022'de, Taliban ve en etkili bileşeni Hakkani grubunun önde gelen isimlerinden Şeyh Rahimullah Hakkani, ders verdiği bir medresede DEAŞ'ın bombalı saldırısında hayatını kaybetmişti.

DEAŞ saldırıları yüzlerce can aldı

Taliban'ın geçen yıl 15 Ağustos'ta Afganistan'ı hakimiyeti altına almasının ardından geçen son bir yılda terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle yüzlerce insan hayatını kaybetti.

Söz konusu saldırılar, ağırlıklı olarak Şii ve Sünni camiler ile Taliban güçlerini hedef alırken en kanlı patlamalar Şii camilerine yönelik saldırılarda gerçekleşti.

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