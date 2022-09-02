Serenay Sarıkaya plajla bile servetle geziyor! Bikini fiyatları asgari ücretliyi çıldırtacak

Son olarak yaptığı yılan dansı ile gündeme gelen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından paylaştığı tatil pozlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor. Önce sevgilisi Umut Evirgen ile daha sonra yakın arkadaşlarıyla tatile çıkan güzel oyuncunun giydiği bikininin fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı.

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Seranay Sarıkaya 9.3 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu tatilde çekildiği pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Her paylaşımı kısa sürede gündem olurken Sarıkaya'nın plajdaki pozlarının maliyeti ise adeta dudak uçuklattı. Güzel oyuncunun giydiği siyah bikinin fiyatını duyan takipçileri kulaklarına inanamadı.

Yılan dansı yıkıp, geçti

Sosyal medyayı oldukça sık kullanan ünlülerden biri olan Seranay Sarıkaya şu sıralar tatil pozları ve paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Güzel oyuncunun geçtiğimiz günlerde paylaştığı 'yılan dansı' videosu oldukça ses getirmişti. Sosyal medyada en çok konuşalan konular arasında yer alan videoda ayna karşısına geçen Sarıkaya'nın paylaşımına yorum yağmıştı. Yılan dansını "Sssss" notuyla paylaşan ünlü isme takipçileri "Bu ne kıvraklık, "Böyle yılana can kurban", "Tam yılan" yorumlarında bulunmuştu.

Yeni aşka yelken açtı, tatile çıktı

Komedyen Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra Umut Evirgen ile yeni aşka yelken açan Seranay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde sevgilisi Umut Evirgen ile Yunanistan'ın Kiklad Adaları’ndaki Naousa bölgesinde tatil yaptı. Sarıkaya'nın bir mekanda Yunan müzikleri eşliğinde çıplak ayakla dans etmesi gündem olurken, sevgilisini hayranlıkla izleyen Umut Evirgen'in o halleri ise sosyal medyada gündem olmuştu.

Serenay Sarıkaya plajla bile servetle geziyor

Tatil fotoğraflarıyla sık sık gündeme gelen 30 yaşındaki oyuncu Seranay Sarıkaya plajda adeta defile yapıyor. Son olarak siyah bikinisi ve güzel fiziği ile takipçilerinin yüreğini hoplatan Sarıkaya'nın bikini, kolye ve gözlüğünün fiyatı ortaya çıktı. Plajla bile servetle gezen ünlü ismin kombinin değerini duyanlar ise kulaklarına inanamadı. Ünlü ismin plajda giydiği siyah dantelli bikinisinin değeri tam 10 bin TL. Bir diğer Amerikalı ünlü tasarımcı Stella McCartney tasarımına ait bikinisinin fiyatı ise 266 Euro yani 4.900 TL değerinde olduğu ortaya çıktı. Kullandığı Ninon marka kolyelerinin de değeri 1050 dolar (19.100 TL) olduğu öğrenilirken Kiton imzalı kullandığı gözlüğünün ederi ise 600 Euro yani 11.000 TL değerinde idi.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın kombin fiyatını duyan bazı kullanıcılar, "Ne bu fiyat, altı üstü bir bez parçası ya" diyerek tepki gösterirken bazı kullanıcılar ise "Güzeller güzeli", "Çok tatlısın" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Seranay Sarıkaya'nın o çok konuşulan pozları ve plaj kombini;