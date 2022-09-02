Serdar Ortaç'la evliyken istememişti! Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan çocuk itirafıyla olay oldu

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın beş senelik eski eşi Chloe Loughnan yeni aşkı ile birlikte yaptığı çocuk itirafıyla gündem oldu. Daha önce çocuk istemediğini söyleyen ünlü isim çocuk açıklaması yaptı.

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2014 yılında nikah masasına oturduğu Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden olan Serdar Ortaç'la beş yıllık evliliğini 2019 yılında sonlandıran Chloe Loughnan uzun bir süre kalbinin kapılarını aşka kapatmıştı.

Mutluluğu kısa sürdü

30 yaşındaki İrlandalı manken geçtiğimiz yıl kendi ülkesinde tanıştığı Avondale United takımında forma giyen futbolcu Andy O'Connell ile aradığı aşkı bulmuş yeni bir ilişkiye başlamıştı.

Mutluluğu kısa süren ünlü manken Chloe Loughnan futbolcu sevgilisinden de ayrılmıştı. Beş ay sonra tekrardan aşık olan Loughnan yine kendi memleketinden mimar Fergus Hennessy ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Tekrardan evlilik kararı aldı

Chloe Loughnan 3 yılın sonunda tekrardan evlilik kararı aldı. İrlandalı mimar sevgilisiyle nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü manken çocuklarla ilgili yaptığı açıklamayla gündem oldu.

İrlanda'dan taşınıp tekrardan Türkiye'ye yerleşen Loughnan yeni sevgilisinin Türk yemeklerini çok sevdiğini özellikle kuru fasülyeyi sevdiğini söyleyerek evde bol bol Türk yemekleri yaptığını açıkladı.

Ortaç'la çocuk yüzünden ayrılmıştı!

Serdar Ortaç'la beş yıllık evliliği boyunca ünlü şarkıcının çocuk istemesine rağmen anne olmayı düşünmeyen modelin Ortaç'la ayrılık nedeninin hamile kaldığı ve bebeği eşinden gizlice aldırdığı iddia edilmişti.

30 yaşındaki model yeni aşkıyla bebek düşündüğünü şu sözlerle hayranlarıyla paylaştı: "Çocukları çok seviyorum. İlk evliliğimde çok gençtim. Hazır değildim istemedim. Şimdiki ilişkimde anne olmaya hazırım, istiyorum"