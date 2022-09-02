Selçuk Geçer'den 1994 krizi uyarısı! Dolar 30 lirayı geçecek, altın rekor kıracak sonra...

Döviz kurları ile ilgili yaptığı açıklamalar gündem olan Selçuk Gezer, dolar kuru ile ilgili korkutan bir tahminde daha bulundu. Selçuk Gezer'in iddiasına göre Dolar yıl sonunda 30 liraya görebilir.

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Yaptığı her tahmini ile yatırımcıların dikkatini üzerine çeken Piyasa Uzmanı Selçuk Geçer, katıldığı bit Youtube yayınında kendisine sorulan soruları yanıtladı. Dolara ilişkin ciddi uyarılarda bulunan Selçuk Geçer, hükümetin uyguladığı Para Politikaları sonucu 1994 yılında yaşanan krizin tekrar yaşanabileceğini söyledi. Dolar kurunun yıl sonunda 30 lirayı görebileceğini dile getiren Geçer altın fiyatlarında ise rekor seviyeyi verdi. İşte döviz ve altın kuruna dair Selçuk Geçer analizi.

Dolar 30 lirayı geçecek

Dolar/TL kuru hakkında açıklamalarda bulunan Selçuk Geçer, Eylül ayında doların 20 lira üzerinde olacağı görüşünde. Dolar durdurulabilir mi? sorusuna cevap olarak Selçuk Geçer, doları durdurmaktan ziyade doların 20 seviyelerinde tutulabileceğini söyledi. Piyasada yaşanan baskılanmaya değinen Geçer, yaz aylarının daha sakin geçeceğini öne sürdü. Dolar hakkında değerlendirmelerini sürdüren Selçuk Geçer, şu ifadeleri kullandı:

Son iki üç yıldır pek sakin geçmiyor ama yine de sonbahara göre sakin sayılır. Kış ayları sert geçer, kur hareketleri açısından bakıldığında da sertleşmeye başlar. Ben sadece enflasyonun etkisinin kura uygulanmasıyla 30 liranın kıyısına geleceğimizi hatta geçebileceğimizi düşünüyorum dolar kurunda. Parite etkisi daha şiddetli olursa bu biraz daha yukarı olabilir.

Kötü politikaların sonu 1994 krizini yaşatabilir

Hükümetin şu an uyguladığı mevcut Para Politikasının ısrar etmesi halinde Dolar/TL kurunda kırılma olabileceğini öne süren Selçuk Geçer, 5 Nisan 1994 yılına dikkat çeker büyük krizlerin yaşanabileceğini iddia etti.

Geçer ayrıca 17 lira seviyelerinde olan doların kırılma sonucunda 60-70 liralara çıkabileceğini açıkladı. Doların 5 kat daha yükselebileceğinin altını çizen Selçuk Geçer, uygulanan politikanın meydana getireceği sonuçların ağır olacağını belirtti. Geçer, umarım böyle bir şey olmaz diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Para politikaları ile yönetilmeyeceğini hala anlamış değiller. Sadece algı ve sözle yönetilemez.

Dolar ve altında rekor seviyeler görülebilir

Doların şu anda enflasyon oranıyla aynı olmadığını söyleyen Selçuk Geçer, şu an dolar kurunun gerçekte 30 ila 35 lira olduğunu belirtti. Mevcut para politikalarının devam etmesi halinde ise doların daha da yükseleceğini belirtti. "Önce 30 ardından kademeli olarak 70 TL olacak" diyen Geçer, FED toplantılarından çıkan faiz kararlarını da değerlendirdi. Geçer, daha önce vurguladığı sözlerini yineleyerek koşulların böyle devam etmesi halinde altında rekor seviyelerin görülebileceğini öne sürdü.