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Paralar bugün hesaplara yatırılıyor! Bakan duyurdu

Paralar bugün hesaplara yatırılıyor! Bakan duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını aktardı.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilere destek ödemesinin bugün yapıldığını söyledi.

Kirişci, 519 milyon 627 bin 74 liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti.

Bakan Kirişci, TMO Alım Prim Desteğine 478.3 milyon lira, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteğine 34.9 milyon lira, Uzman Eller Proje Desteğine 5.7 milyon lira, Hububat Baklagil Dane Mısır Desteğine 324 bin lira, Toprak Analizi Desteğine 247 bin lira aktarıldığını duyurdu.

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