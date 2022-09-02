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Yunan piskopos 'Bir kadın, istemezse tecavüze uğramaz' dedi

Yunan piskopos 'Bir kadın, istemezse tecavüze uğramaz' dedi

Yunan din adamı Chrysostomos'un katıldığı bir televizyon progamında "Bir kadın, istemezse tecavüze uğramaz" ifadesini kullanarak tecavüz suçunun 'hamileliğe yol açmadığını' söylemesi ülkede tepkilere neden oldu.

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Yunanistan'da Dodoni köyü Piskoposu Chrysostomos, Skai TV'de katıldığı bir programda kürtajla ilgili tartışma sırasında "Bir kadın, istemezse tecavüze uğramaz" dedi.

Ülkedeki Ortodoks din adamları arasında popüler bir isim olan Chrysostomos, bir kadının tecavüz yoluyla 'hamile bırakılamayacağını' ve hamilelik için 'katılımının olmasının gerektiğini' iddia etti.

Din adamı, ayrıca kürtajı suç olarak nitelendirdi.
Söz konusu ifadeler, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameus tarafından kınandı.

Kerameus, "Bu, toplumu çok kötü rahatsız ediyor ve Kilise'nin taciz ve tecavüz mağduru kadınları fiilen destekleyen tutumuyla çelişiyor" ifadelerini kullandı.

Yunan anayasası uyarınca resmi konumu bulunan Yunanistan Kilisesi, sıkı muhafazakar ve kadın hakları karşıtı tutumuyla öne çıkıyor.
Kilise, eşcinsel ilişki, evlilik dışı ilişki ve kürtaja karşı çıkıyor.

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