OneWordTweet akımı çığ gibi büyüyor! Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'nun alıntılı tweeti bomba

Tüm dünyada hızla büyüyen Twitter tek kelime akımı (OneWordTweet), Türkiye'de de kullanıcıların gözünden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadaki "tek kelime akımı"na "Türkiye" paylaşımıyla katıldı. Erdoğan'ın tweetini alıntı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "zam" paylaşımı yapıp akıma katılmış oldu. İşte haberin tüm detayları...

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Popüler sosyal medya mecralarından biri olan Twitter'da tek kelime akımı başladı. Tüm dünyada hızla büyüyen Twitter tek kelime akımı (OneWordTweet), Türkiye'de de kullanıcıların gözünden kaçmadı. Pek çok kullanıcı Twitter tek kelime akımına katılırken, özellikle siyasilerin attıkları tek kelime tweetler dikkat çekti.

Twitter tek kelime akımı nedir?

Starbucks, NASA, Microsoft gibi şirketlerin paylaşımları ile hızla popüler olan Twitter tek kelime akımında kullanıcılar sadece bir kelimelik tweetler atıyor. Dünyada dev şirket ve ünlü isimlerin etkisiyle yayılan akım, Türkiye'de de kurumlar ve ünlü şahsiyetlerin katılımıyla hızla yayıldı.

1 Eylül'de CNN tarafından atılan "breaking news" tweeti sonrasında başlayan akımı dev firmalar sürdürdü. Microsoft "technology" kelimesini paylaşırken, NASA ise "universe" paylaşımı yaptı. Oyun şirketi Unity "games", kahve zinciri Starbucks ise "coffee" paylaşımı yaparken, McDonald's "clown" kelimesini paylaştı.

Twitter tek kelime akımına siyasiler de katıldı. ABD Başkanı Joe Biden "democracy", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Türkiye" paylaşımında bulundu. Erdoğan'ın paylaşımının ardından muhalefet partilerinin liderleri de bu akıma dahil oldu.

Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, "Zam" yazdı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "Türk milleti", Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "seçim", Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce "memleket", Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül "değişim" paylaşımı yaptı.

İşte çığ gibi büyüyen OneWordTweet akımına katılanlar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Sağlık''

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ''Işıltı''

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ''Lider''

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hakikat"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ''Hürriyet''

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ''Seçim''

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ''Özgürlük''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''İcraat''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, ''Ankara''

Beşiktaş Spor Kulubü, ''Namağlup''

Trabzonspor Spor Kulubü, ''Şampiyon''

Galatasaray Spor Kulubü, ''champion''