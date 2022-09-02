Gönül ilişkisinde korkunç son! Evli astsubay ile bir kadın Didim'deki koyda ölü bulundu
AYDIN Didim'de bir koyda 2 kişi ıssız bir noktada ölü bulundu. Cesetlerden biri evli ve emekli astsubaya ait diğeri ise bir kadına. Olayla ilgili ilk belirlemeler korkunç!
Olay, Fevzipaşa Mahallesi Mercimek Koyu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde evinden 09 D 4402 plakalı aracıyla ayrılan emekli astsubay Hasan Tan, gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Söke Huzurevi çalıştığı öğrenilen Hamide Saraç ile buluştu.
Tartışma yaşadılar: Olayla ilgili bazı detaylara ulaşıldı. Öğrenilene göre, ikili arabayla gittikleri Mercimek Koyu'ndaki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
İlk belirlemelere göre...
Çıkan tartışmada ilk belirlemelere göre Hamide Saraç silahla Hasan Tan’a ateş ederek öldürdükten sonra, aynı silahla kendi yaşamına son verdi.
Oğlu takip sistemiyle ulaştı
Öğle saatlerine kadar Hasan Tan’a ulaşamayan oğlu Mehmet Tan, araçta bulunan takip sistemi ile babasına ulaşmaya çalıştı. Fevzipaşa Mahallesi Mercimek Koyu'na gelen Tan, aracın etrafında babasını bulamayınca çevreye bakmaya başladı.