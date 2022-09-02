Bu belirtiler varsa hemen doktorunuza başvurun! Kolon kanseri olabilirsiniz

Tedavisi olmayan hastalık denildiği zaman akla ilk olarak kanser geliyor. Birçok türlerinin olduğu kanser, önlem alınmadığında veya erken teşhis konulmadığı taktirde, ölümle sonuçlanabilecek durumlara kadar gidebiliyor.

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Kanser hastalığı tüm dünyada görülen tehlikeli hastalıkların ilk sırasında geliyor. Tedavisi olmayan kanserin birçok farklı türü bulunuyor. Kalın bağırsakta görülen kolon kanseri en tehlikeli kanser türleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Kolon kanseri en çok yaşam kaybına neden olan kanser türlerinden birisi olarak biliniyor. Kadınlara oranla erkeklerde daha sık rastlanan bu kanseri erken teşhis etmek hayat kurtarıyor. Kolon kanserinde doğru tedavi oldukça önem taşıyor. Peki kolon kanserini tetikleyen faktörler neler?

Bu faktörler arasında halk arasında 'ırsi' denilen aileden gelen hastalık en göze çarpan faktör oluyor. İşte kolon kanserini ile ilgili tüm merak edilenler.

Kolon kanseri risk faktörleri

İleri yaş

Bağırsak içinde poliplerin varlığı (bilhassa da patolojisi adenomatöz tarzda olanlar)

Ailede kolorektal kanser hastalarının bulunması

Genlerde belirgin değişikliklere neden olmuş bazı genetik bozukluklar (Heredite polipozis dışı kolon kanserli hastalar) ve/veya kolon ve rektumda kalıtımsal poliplerle karakterize olan ailesel polipozis sendromlarının varlığı

Belli süreler içerisinde bağırsak içi hücre tipini bozarak kansere zemin hazırlayabilecek inflamatuar (iltihabi) bağırsak hastalığının olması (Ülseratif kolit ya da Crohn rahatsızlığı)

Kadınlarda yumurtalık, meme ve rahim kanseri geçmişinin olması

İşlenmiş ve hayvansal besinlerin aşırı, meyve ve sebzenin ise az tüketilmesi ve sigara kullanımı.

Kolon kanseri belirtileri

Bağırsak alışkanlıklarında ishal-kabızlık gibi değişiklikleri durumunun meydana gelmesi ve bu değişikliklerin birkaç günden uzun sürmesi

Bağırsağın tam olarak boşalmama hissi

Dışkıda kan (parlak ya da koyu kırmızı), veya dışkı renginde koyu renk olması

Karında şişkinlik, kramp tarzında ağrı veya gaz şikâyeti yaşamak

Bilinen bir sebep olmaksızın kilo kaybı yaşamak

Sürekli yorgunluk hissi.

Kolon kanseri tedavisi var mı?

Kolon kanseri yani bir diğer adıyla bağırsak kanseri tedavisi için kansere dönüşme ihtimali olan polipler, kolonoskopi yöntemi ile vücuttan alınır. Kanser ileri bir evreye gelmişse, cerrahi işlem mecburi bir hale gelir. Tümörün olduğu kısım çıkartılır. Hastalığın komşu bölgelere yayıldığı durumlarda ise kemoterapi tedavisi uygulanmaktadır. Kanser metastaz yapmışsa, tedaviye kaldığı yerden devam edilerek, hastanın yaşam süresinin uzatılması için çalışmalar yapılır.